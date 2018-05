Von Helmut Mittermayr

Reutte – Aykut Araci (22) und Tonç Turgut (18) wollen ihre Sicht jener Vorfälle erzählen, die sich vor zehn Tagen rund um den Isserplatz im Reuttener Obermarkt abgespielt haben und unter „Massenschlägerei“ österreichweit bekannt geworden sind. Die beiden waren Teil der Auseinandersetzung. Sie sind um Relativierung der Ängste bemüht, die danach aufgetaucht seien und breit diskutiert wurden. Dafür haben sie sich entschlossen, die Anonymität zu verlassen und via TT eine Botschaft an „die Einheimischen“ zu richten.

Im Bereich Isserplatz waren sich Asylberechtigte aus Afghanistan und Pakistan mit jungen Türken in die Haare geraten. Immer mehr Helfer, Freunde und Verwandte waren binnen kurzer Zeit zu der Schlägerei dazugestoßen, bis an die 100 Personen zusammengeströmt waren. Die Polizei trennte die Streithähne mit Pfefferspray. Sieben Personen mussten im BKH Reutte behandelt werden. Viele Anzeigen sind im Laufen.

Die beiden Türken wollen festgestellt haben, dass sich seit der Schlägerei etwas verändert hat. „Wir werden von Einheimischen gemustert, auch auf der Arbeit. Jeder Türke wird plötzlich als mögliches Problem angesehen. Zumindest fühlen wir es so. Niemand muss vor uns Angst haben.“ Die Türken würden doch seit Jahrzehnten friedlich hier leben. Daran habe sich nichts geändert, betonen die beiden jungen Reuttener.

Araci und Turgut erklären, dass der Streit eigentlich schon zwischen zwei Mädchen, jeweils Freundin eines Asylberechtigten bzw. eines Türken, ausgebrochen sei. „Die Asylanten ließen es nicht gut sein. An diesem Sonntag warteten schließlich an die 25 bis 30 Personen auf uns, einer stellte uns und dann ging es los. Dass man sich wehrt, ist doch normal“, sagt Araci. Ihm ist wichtig zu betonen, dass zumindest am Anfang nur vier gegen vier involviert waren. „Und es tut uns wirklich leid, dass wir ganze Gruppen damit in Verruf gebracht haben – Türken wie auch Asylanten. Denn auch die absolut große Mehrheit der Asylanten will hier nur eins: in Frieden leben.“ Nicht wenige würden die Moscheen Reuttes besuchen und seien willkommen. Araci und Turgut ha- ben ihre Spaziergänge durch den Markt oder im Park derzeit eingestellt. „Wir wollen wirklich nichts provozieren, nichts darf sich mehr aufschaukeln.“ Wie sehr die türkische Community getroffen sei, zeigt laut Aykut Araci die Reaktion seiner Mutter, die von der naheliegenden Wohnung im Obermarkt zur Rauferei geeilt sei. Sie sei am Boden zusammengesunken und habe fürchterlich geweint. „Aber nicht nur, weil ich Schläge abbekommen habe, sondern wegen der Schande, die wir mit der Keilerei über die Türken gebracht hätten.“

Beide haben auch eine Antwort an FPÖ-Bezirksobmann Fabian Walch, der kritisiert hatte, dass der Vorfall zeige, wie sich auch die dritte und vierte Generation der Türken in Reutte noch nicht integriert habe. „Was heißt hier nicht integriert. Natürlich sind wir integriert. Wir essen halt nur kein Schweinefleisch.“ Araci hat eine Lehre als Maurer abgeschlossen und arbeitet bei der Strabag. Turgut ist im dritten Lehrjahr als „Bäcker beim Ihrenberger“. Beide gehen gerne ins Jugendzentrum, stehen auf Basketball, Skateboard und Kaiserbier. „Und wenn es Herrn Walch damit besser geht, dann ess’ ich zu Weihnachten meinetwegen auch einen Döner mit Zimt“, ist Araci der Humor noch nicht vergangen.