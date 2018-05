St. Christoph am Arlberg – Die 1386 von Heinrich Findelkind gegründete Bruderschaft St. Christoph zählt weiterhin zu den großen karitativen Organisationen Österreichs: Wie aus dem jüngsten Bericht hervorgeht, hat die Bruderschaft 2017 in Summe 680.000 Eur­o ausbezahlt. Von den 1489 Ansuchen, die bei Bruderschaftsmeister Adi Werner und seinem Team eintrafen, konnten 790 positiv erledigt werden. Bedürftige Familien im In- und Ausland bekamen 454.000 Euro, soziale Vereine wurden mit 110.000 Euro unterstützt. 30.000 Euro flossen an Katastrophenopfer, 35.000 Euro gab es für Studierende. Zuwendungen erhielten auch die Jugendclubs in St. Anton, Klösterle und Lech. In den vergangenen 40 Jahren haben die Wohltäter vom Arlberg 17,7 Mio. Euro an Bedürftige überwiesen. Die Bruderschaft St. Christoph zählt 22.295 Mitglieder. (psch)