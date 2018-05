Von Eva-Maria Fankhauser

Hart i. Z. – Alle Augen sind auf Peter Hörhager gerichtet. Jede Bewegung wird genauestens verfolgt. Jedes Wort aufgesogen wie ein Schwamm. Er zeigt an einem der Kinder vor, wie sie richtig angreifen. Wo die kleinen Hände zupacken müssen, um den Gegner auf den Rücken zu drehen. „Passt auf, dass er da nicht wieder die Hand rauszieht. Schaut genau her“, sagt Hörhager. Und die Hälse der Kinder recken sich, damit jeder genau sieht, wie der Griff richtig gemacht wird.

Und dann geht’s ans Trainieren. Mit viel Elan und Ehrgeiz üben die kleinen Ranggler die neuen Griffe und Würfe. Sie trainieren jeden Freitag im Turnsaal der Harter Volksschule gemeinsam mit den Großen vom Zillertaler Rangglerverein. „Heute üben wir den Knüpfer im Stehen und im Knien. Später bleibt dann vielleicht noch Zeit für den Stierer“, verrät Trainer Peter Hörhager. Seit etwa zwei Jahren zeigt er den kleinsten Rangglern, wo es langgeht. Es bereitet ihm sichtlich Freude den 4- bis 10-Jährigen den Sport beizubringen. Mit einfachen Worten erklärt er Schritt für Schritt, wie sie an ihren Gegner herangehen müssen. Wie sie ihn in die Mangel nehmen, auf den Rücken drehen und als Gewinner vom Feld gehen. Die neugierigen Augen und Freude über den Sport sind sein Lohn.

Auch sein Sohn Paul ranggelt mit: „Mir gefällt das Knüpfen total gut, aber auch das Aufwärmen beim Laufen und Liegestütze zu machen, ist toll.“ Die kleinen Ranggler der Schülerklasse geben sich beim Training auch immer wieder selbst Tipps oder schauen sich von den Großen etwas ab. „Die Griffe heute machen richtig Spaß. Das Knüpfen ist eigentlich ganz leicht. Außer auf den Knien, da ist es schon ein bisschen schwierig“, sagt Sebastian aus Hainzenberg. Er freut sich schon sehr aufs Gauder-Ranggeln. Heute Abend steht das letzte Training an. Die Nervosität zum wohl wichtigsten Ranggeln der Saison wächst. Auch bei Valentina. Sie ist eines der wenigen Mädchen, die sich an den Kampfsport heranwagen. „Mir gefallen vor allem die Würfe gut, die wir lernen“, sagt die Harterin. Dass sie oftmals das einzige Mädchen im Ring ist, stört sie nicht. „Aber es wäre schon ganz cool, wenn mehr Mädchen mitmachen würden“, sagt Valentina. Die Vorfreude aufs Gauder ist bei ihr riesig.

Immerhin werden auch heuer wieder über 2500 Zuschauer am Sportplatz in Zell am Ziller erwartet. Laut Vereinsobmann Anton Wurm laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Neben den rund 35 Zillertaler Rangglern sind auch bis zu 65 Vereinsmitglieder im Einsatz.

Aus Bayern, Salzburg, ganz Tirol und Südtirol kommen rund 160 Ranggler, um sich am Gauder-Samstag zu messen. Es geht um den wichtigsten Titel der Saison: den Gauder-Hogmoar. Wer wird heuer der stärkste Mann im Zillertal? „Die Hoffnungen auf Preise in den Klassen sind groß. Wir haben gute Ranggler. Beim Hogmoar habe ich etwas Sorge“, gesteht Wurm. Die Gegner aus Taxenbach in Salzburg seien stark in die Saison gestartet. Die Zillertaler Favoriten sind: Simon Strasser, Franz Hollaus, Florian Lindner und Daniel Fankhauser.