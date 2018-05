Stams – Wenn junge Akrobaten zu fantastischer Musical­musik mit Live-Orchester durch die Lüfte schweben, an Seilen hinaufklettern, über Bälle balancieren und über Scherben laufen und dazu noch eine spannende Geschichte mit großartigen Nachwuchsschauspielern und -sängern erzählt wird, dann ist wieder Zirkusmusicalluft zu schnuppern: Nach den drei Erfolgsstücken der Vorjahre laden Circuspädagogin Isabella Kneuer und Theaterpädagogin Corinn­a Lung auch heuer wieder zu einer gemeinsam mit der Landesmusikschule Mittleres Oberinntal geschaffenen Musicalproduktion, die dieses Mal mit der Geschichte von Peter Pan in den Turnsaal des Gymnasiums Meinhardinum in Stams lockt: „Seit Monaten proben und üben die rund 40 mitwirkenden Kinder und Jugendlichen mit unterschiedlichsten künstlerischen Vorerfahrungen in den einzelnen Bereichen an den Darbietungen“, erzählen die beiden Pädagoginnen von den Proben.

Heute am Freitag ist um 19 Uhr Premiere, die weiteren Vorstellungen starten morgen Samstag um 15 und um 19 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, um freiwillige Spenden für das Solidaritätsprojekt der Don Bosco Schwestern wird gebeten. (ado)