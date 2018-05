Innsbruck – 761 Mal mussten im vergangenen Jahr die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in den Einrichtungen der Tirol Kliniken eingreifen. Die größten Vorfälle: eine blutige Messerstecherei im Oktober 2017 und eine brutale Massenschlägerei im Mai. In 25 bis 30 Fällen habe die Polizei alarmiert werden müssen. Im ganzen Jahr wurden drei Securitys im Dienst verletzt.

Die Verantwortlichen entschieden noch vor Ende des Jahres, das Sicherheitskonzept zu überprüfen. Anfang 2018 wurden erste Maßnahmen umgesetzt. Unter anderem wurde der Sicherheitsdienst in der Innsbrucker Klinik aufgestockt: Vier Sicherheitsmitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz. Im Haller Spital ist es einer. Sie bekommen ab Montag so genannte BodyCams. Mit den kleinen Videokameras werden in Zukunft kritische Situationen im Einsatz aufgezeichnet. Österreichweit sind die Tiroler Spitäler die ersten, die diese Technik einsetzen.

„Aggressive und böse Menschen machen nicht vor dem Spital halt“, erklärte Jürgen Schreiber, Security-Manager der Innsbrucker Klinik, bei einem Pressetermin am Donnerstag. Immer wieder würden Patienten oder Angehörige „auszucken“, fügte er hinzu. Die Palette reiche von verbalen Drohungen bis hin zu Körperverletzung, meinte Schreiber. Auch „rivalisierende Gruppen“, deren Konflikt in einer Messerstecherei in der Unfallambulanz ihren Höhepunkt gehabt habe, sei mitverantwortlich dafür, dass man jetzt auf BodyCams setzt.

BodyCam zeichnet erst nach Ankündigung auf

Wann und wie die Videokameras eingesetzt werden, ist streng geregelt. Grundsätzlich sind die Geräte ausgeschaltet. Wenn eine Situation kritisch wird, werden alle Beteiligten erst einmal hingewiesen, dass die Kameras gleich laufen werden. Wenn die Situation dadurch nicht entschärft wird, dann informiert der Sicherheitsdienst ein zweites Mal und schaltet das Gerät ein. Ab diesem Moment zeichnet die Videokamera alles auf – auch, was gesprochen wird.

Auf dem kleinen Bildschirm an der BodyCam ist die Aufzeichnung live zu sehen. „Alleine diese Tatsche kann schon zur Deeskalation der Situation beitragen. Sollte es aber tatsächlich hart auf hart kommen, dann können die Aufnahmen natürlich auch als Beweismittel verwertet werden“, erklärte Scheiber. Fünf Tage werden die Aufnahmen anschließend verschlüsselt gespeichert. Eine Auswertung erfolgt nur im Vieraugen-Prinzip. (TT.com, APA)