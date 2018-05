Von Hubert Daum

Imst – „Bergretterin zu sein, ist kein Job, es ist unsere Leidenschaft“, heißt es auf der Website­ der Bergrettung Tirol. Und diese Leidenschaft glaubte der stellvertretende Leiter Anton Mattle gestern in der Landesversammlung der Bergretter im bis zum letzten Platz besetzten Imster Stadtsaal auch zu spüren. Abordnungen von fast allen 92 Ortsstellen und Vertreter aller Partnerorganisationen ließen es sich nicht nehmen, den „Tag der Bergrettung Tirol“ zu begehen.

Bereits im Vorfeld wurde in der internen Sitzung das bestehende Kommando einstimmig für eine weitere Drei-Jahres-Periode wiedergewählt. „Durch gesetzliche Neuerungen kommen auf die Bergrettung zusätzliche Aufgaben und Ausgaben hinzu“, eröffnete der alte und neue Landesleiter Hermann Spiegl den offiziellen Abend, „seit 2016 versuchen wir, neue Quellen von Fördergeldern zu erschließen. Erste Erfolge stellen sich langsam ein.“ Nachwuchsprobleme in der Mitgliedschaft seien kein Thema, allerdings werde es im Funktionärsbereich immer schwieriger. Aus den zahlreichen Aufgabenbereichen hob Spiegl die Lawinenhundestaffel hervor: „Hier erleben wir eine starke Entwicklung. Die Lebendbergungen sind Grund genug, die Finanzierung nicht in Frage zu stellen.“ Hundestaffelreferent Daniel Thönig bestätigt den steilen Aufwärtstrend: „Wir konnten die Anzahl der Hundeführer von 43 im Jahre 2007 auf aktuell 70 steigern.“

Bereit also für Einsätze, die im Jahre 2017 erneut um 11,5 Prozent auf 2621 gestiegen sind, wie Geschäftsführer Peter Veider bestätigte: „Die Leute werden immer fahrlässiger.“ Steigende Einsätze heißt auch zunehmende medizinische Erstversorgung. Hier sei die Ausbildung zum „Alpin Medic“ nach dem Vorbild der militärischen Verwundetenversorgung ein erfolgreiches Modell. Auch für Bergrettungsarzt Josef Burger: „Wir haben 204 fertige Alpin Medics, 100 sind in Ausbildung.“ Ein Dauerthema bleibt die Finanzierung, die zu rund einem Drittel mit Einsatzkosten gedeckt werden. Office-Manager Klaus Pietersteiner: „Mit 28 Euro pro Jahr kann die ganze Familie gegen Einsatzkosten versichert werden.“