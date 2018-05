Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Nächste Woche geht es weiter mit dem schriftlichen Teil der Zentralmatura, die derzeit 3515 Schüler an 63 Tiroler Schulen ablegen. Nach der Aufregung und den Pannen zum Start der Zentralmatura im Schuljahr 2014/15 ist nun Ruhe eingekehrt.

„Die Organisation klappt problemlos und meiner Meinung nach ist die Zentralmatura einfach ein faires System, das Chancengleichheit bietet und Dinge vergleichbar macht“, sagt der Direktor der Innsbrucker Ferrarischule, Manfred Jordan. Weil die Schüler „gut auf die Prüfungsformate trainiert werden, sehe ich alle Tiroler Schulen gut auf die Matura vorbereitet“, so Jordan, der neun Maturaklassen an seiner Schule hat. Veränderung sieht er vor allem im Fach Mathematik, wo 2017 rund zehn Prozent der Tiroler Maturanten bei der schriftlichen Prüfung negativ beurteilt wurden. „Langsam gewöhnen sich die Schüler auch schon im Unterricht an die Aufgabenstellungen und daher wird es in Mathematik von Jahr zu Jahr bei der Matura besser. In Zukunft wird Mathe kein Angstfach mehr sein. Wir haben schon etliche Schüler, die heuer das Fach für den mündlichen Teil ausgewählt haben.“ Noch sind damit diese Schüler aber in der Minderheit. „Mündlich werden am häufigsten Englisch, Psychologie und Philosophie, Chemie, Biologie und Umweltkunde sowie Geschichte und Politische Bildung gewählt“, weiß Bernhard Deflorian vom Landesschulrat Tirol. Noch nicht eingegliedert ins Zentralmaturasystem ist das Abendgymnasium am Innsbrucker Adolf-Pichler-Platz, das einzige Abendgymnasium in Tirol. Nach zweimaliger Verschiebung ist der Start der Zentralmatura laut Bildungsministerium auf 2021 festgesetzt worden. Dennoch ist man „bereits jetzt für die Zentralmatura gerüstet“, betont Direktor Michael Bürkle.

Er sieht die Zentralmatura zwiegespalten: „Die Objektivität kann man sicher besser als mit dem alten System sichern. Aber es geht auch ein Teil Kreativität verloren, gerade wenn man sich die Deutschmatura ansieht, wo es primär um die Kenntnis der Textsorten geht.“ Nicht gern gibt Bürkle zudem „die Flexibilität unseres völlig modularen, semestrierten Systems auf, das sehr individuelle Bildungslaufbahnen zulässt“. Von der Möglichkeit, die einzelnen Fächer dann mit der Reifeprüfung abzuschließen, wenn man „reif“ dafür ist, wird sich das Abendgymnasium wohl mit der Zentralmatura verabschieden müssen. „Weil wir ja am gleichen Standort wie das APP sind, wird es schon allein eine Herausforderung werden, wie wir alle Schüler der beiden Gymnasien am Zentralmaturatermin in den Räumen unterbringen. Das ist noch nicht geklärt.“