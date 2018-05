Von Michael Domanig

Rum – Wenn es um die gute Sache geht, dann schonen sich Harald Lederer, Obmann des Rumer Vereins „Soccer Team e. V.“, und Vorstandsmitglied Thomas Falger schon aus Prinzip nicht: Im Sommer 2017 haben die beiden Hobbysportler beispielsweise 117 Kilometer von Rosenheim nach Innsbruck binnen 25 Stunden und 33 Minuten zurückgelegt – zu Fuß, wohlgemerkt. Ziel des von Spendern und Sponsoren unterstützten Gewaltmarschs war damals die Ausfinanzierung von Therapiestühlen für ein kleines Innsbrucker Mädchen mit einer schweren Erbkrankheit. Über den Spendenfonds „Help for Kids“ unterstützt das Soccer Team dieses und viele andere dringende Anliegen.

Nun stecken Lederer und Falger in den Vorbereitungen für die nächste „Challenge“ – und die hat es einmal mehr in sich: Von 9. bis 11. August wollen die beiden mit einem zweisitzigen Rikscha-Rad – wie man es so ähnlich vielleicht aus dem Lignano- oder Jesolo-Urlaub kennt – von Wien nach Innsbruck fahren.

Derzeit wird das Gefährt, das die beiden in Villach erworben haben, vom Innsbrucker Kfz-Lackierer Mario Häupl und seinem Team generalüberholt und auch optisch ein wenig „gepimpt“: Konkret erhält das Rikscha-Rad eine Lackierung in den schwarz-roten Vereinsfarben des Soccer Teams. Die simple Grundausstattung bleibt freilich dieselbe: nur ein Gang und eine händisch zu bedienende Bremse. Nicht ohne Grund wollen Falger und Lederer die über 500 km lange Route (von Wien nach Linz, weiter über das Innviertel nach Rosenheim und von dort nach Innsbruck) so wählen, dass hügelige Abschnitte so weit wie möglich vermieden werden. Schließlich ist das Rikscha-Rad um die 70 Kilogramm schwer – und die beiden Kraftpakete Lederer und Falger bringen dazu noch jeweils zirka 100 Kilo Eigengewicht auf die Waage. Sollten gröbere Steigungen dennoch nicht zu umfahren sein, „muss halt einer aussteigen und schieben“, meint Lederer lachend. Auch über Schlafpausen werde man eher spontan entscheiden. „Ideal wäre ein Wohnmobil als Begleitfahrzeug.“

Rund 175 Kilometer am Tag gilt es zu bewältigen, Zeit für eine professionelle Vorbereitung bleibt den beiden aber kaum: „Wir glauben einfach, dass wir es schaffen.“ Während der Fahrt wird es auch wieder Live-Videos für das Online-Publikum geben. Das habe sich beim Fußmarsch von Rosenheim nach Innsbruck „extrem bewährt“, meint Lederer – auch weil es eine gute Ablenkung von den Strapazen gewesen sei.

Ziel der etwas anderen Radtour ist es, für die 14-jährige Michelle aus Innsbruck einen neuen Rollstuhl zu finanzieren. Das Mädchen ist seit Geburt körperlich schwer behindert. Um das Geld aufzubringen, wolle man u. a. die gefahrenen Kilometer „verkaufen“, erklärt Lederer.

Der „Help for Kids“-Spendenfonds des Soccer Teams besteht seit 2009. In dieser Zeit konnte mithilfe zahlreicher Spender und Sponsoren die erstaunliche Gesamtsumme von über 296.000 Euro aufgebracht werden. Der Fonds speise sich vor allem über Klein- und Mittelspenden, führt Lederer aus – und aus dem Erlös der rund 20 bis 30 Veranstaltungen, die das Soccer Team jährlich organisiert. Zuletzt brachte etwa eine gesellige „Grill-Challenge“ in Rum 6650 Euro für den neunjährigen Julian aus Götzens ein. Dieser hatte sich vor ca. sieben Jahren in einem Gasthaus die Speiseröhre mit einer Lauge verätzt, musste eine Unzahl von Operationen über sich ergehen lassen und benötigt spezielle Heilmethoden und Nahrungsergänzungsmittel.

Wer Näheres zu den Projekten erfahren oder die Rikscha-Challenge unterstützen will, meldet sich unter info@soccerteam.at oder unter www.facebook.com/soccerianer.