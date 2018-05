Von Wolfgang Otter

Brixlegg, Radfeld – Die Gemeinden Brixlegg und Radfeld mussten Rettungsaktionen für ihre privaten Kinderbetreuungseinrichtungen starten. In Brixlegg war es die Wichtelfamilie, die vor dem Aus stand. Der Verein wollte, dass seine Aufgaben in die Gemeindeverwaltung eingegliedert werden – also die Betreuung der eineinhalb- bis dreijährigen Kinder von der öffentlichen Hand übernommen wird. Auslöser für diesen Schritt waren finanzielle Probleme, die der Verein und Bürgermeister Rudolf Puecher auf die Personalförderrichtlinien des Landes zurückführen.

Derzeit werden aufgrund des regen Interesses zwei Gruppen zu je 12 Kindern geführt. Was wiederum auch entsprechende Personalkosten verursacht. Und darin liege das Problem, wie der Verein dem Brixlegger Gemeinderat mitteilte. Während man nämlich für die erste Gruppe vom Land Tirol volle Unterstützung erhalte und diese damit wirtschaftlich führen könne, erhalte man für die zweite wesentlich weniger Geld aus Innsbruck. Damit drohte dem Verein das finanzielle Aus und den Funktionären entsprechende weitreichende Konsequenzen.

Die Förderrichtlinie der Landesregierung sieht derzeit vor, dass zum Beispiel bei einer Öffnungszeit bis 60 Stunden pro Woche als Beitrag zum Personalaufwand für den Einsatz von pädagogischen Fachkräften während des Kindergartenjahres 60.700 Euro Unterstützung gewährt wird, für jede weitere Gruppe aber nur noch 39.400 Euro. Für Assistenzkräfte gibt es maximal 19.700 Euro. Die Förderungshöhe sinkt je nach Öffnungszeiten der Einrichtung. Für den Brixlegger Gemeindechef stand von Anfang an fest, „dass die Kinderkrippe als Verein weitergeführt werden soll“. Daher werde jetzt die Gemeinde das finanzielle Loch ausgleichen, sprich die Ausfallhaftung übernehmen.

Puechers Radfelder Amtskollege Josef Auer bezeichnet die Bedingungen des derzeitigen Fördersystems gar als „Blödsinn“. So werde zum Beispiel eine zweite Gruppe im gleichen Gebäude mit weniger Geld gefördert. Falls diese jedoch in ein anderes Haus verlegt wird, fließe wieder die volle Summe. Der tiefere Sinn dahinter erschließe sich ihm nicht. Man habe ihm diesen in Innsbruck auch nie erklären können, sagt Auer zur TT.

Auch in Radfeld wird eine private Kinderbetreuungseinrichtung im Dorf geführt, außerdem gibt es eine gemeinsame mit der Stadt Rattenberg. Für beide übernimmt die Gemeinde den Abgang, darüber hinaus wurden Amtsleiterin, Bürgermeister und Vizebürgermeister in den Vorstand entsandt.

Anders sieht man das Fördersystem naturgemäß beim Land Tirol. Wobei, so teilt die Landespressestelle auf Anfrage der TT mit, die Finanzierung der Einrichtungen eigentlich dem gesetzlichen Versorgungsauftrag der Gemeinden entspreche. Trotzdem sei im Landesbudget die Personalkostenförderung für das Jahr 2018 mit rund 68 Millionen Euro veranschlagt worden. Aber man wolle nicht mit der Gießkanne fördern, sondern Anreize für Einrichtungen in kleineren Orten geben, wie zu erfahren ist. Und in denen gebe es meistens nur eine Gruppe. Eine gleich hohe Förderung würde also in erster Linie die größeren Gemeinden bevorzugen.