Innsbruck – International betrachtet wird die Rolle des Roten Kreuzes immer wichtiger, ist Alexandra Tanda überzeugt. Die Geschäftsführerin des Roten Kreuzes Innsbruck sieht ihre Organisation allerdings mit einem Wahrnehmungsproblem konfrontiert: „Das Rote Kreuz wird meist nur als professioneller Partner im Rettungsdienst gesehen. Dabei bieten wir der Bevölkerung noch viele andere wichtige Dienstleistungen – zum Beispiel Winternotschlafstellen, den Hausnotruf oder Sozialbegleitung.“ Hier wünscht sich Tanda anlässlich des morgigen Weltrotkreuztages eine Sensibilisierung der Bevölkerung.

Aber nicht nur was das Bild des Roten Kreuzes in der Öffentlichkeit angeht, sondern auch was die interne Mitarbeiterstruktur betrifft, sieht Tanda Handlungsbedarf. „Wir haben es mit demografischen Herausforderungen zu tun: Uns fehlt ganz klar der Mittelbau. Wie haben viele junge Leute und zahlreiche im älteren Alterssegment. Was uns fehlt, sind die 30- bis 45-Jährigen.“ Aus diesem Grund hat das Rote Kreuz Innsbruck einen Strategieprozess aufgesetzt. „Mit den Erkenntnissen daraus haben wir an der Kommunikation einige Schrauben gedreht und bieten verstärkt proaktiv Weiterbildungen an“, erklärt die Rotkreuz-Geschäftsführerin. Unterstützt wird die Organisation dabei von der Demografieberatung, einer Serviceeinrichtung, die vom Europäischen Sozialfonds und dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz finanziert wird. „In dieser Beratung ist die Gewinnung von jungen Mitarbeitern genauso Thema wie die Bindung von aktuellen Mitarbeitern. Das sind Herausforderungen, die der demografische Wandel bringt und für die wir uns besser rüsten möchten“, sagt Tanda.

Erste positive Veränderungen durch die Beratung und den Strategieprozess seien bereits spürbar. „Anfangs war ich ehrlich gesagt etwas skeptisch, so viele Leute einzubinden. Das kann etwas mühsam sein – aber es bringt im Nachhinein natürlich enorm viel. Ich habe das Gefühl, dass jetzt ganz viele Leute im Boot sitzen und in die gleiche Richtung rudern. Das Miteinander ist dadurch viel stärker verankert“, sagt Tanda. (TT)