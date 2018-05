Von Wolfgang Otter

Kufstein – Sie werden immer weniger. Die Rede ist von den Zivildienern – kurz Zivis genannt –, die sich die Uniform des Roten Kreuzes überstreifen und bei der Organisation Dienst tun. Mit Sorge blickt daher nicht nur Hanspeter Kurz, Rettungsdienstleiter und für die Zivis zuständig, auf die aktuelle Entwicklung. Bis zu 50 junge Männer werden in der ÖRK-Bezirksorganisation als Zivis im Bereich des Rettungsdienstes und in den Sozialeinrichtungen gleichzeitig eingesetzt. Derzeit fehlen vier junge Männer – man befürchtet, dass die Lücke noch größer wird. Das Rote Kreuz in Kufstein ist nicht die einzige Einrichtung, die den Zivi-Schwund beklagt. Österreichweit haben sich 2017 13.932 junge Männer zum Zivildienst gemeldet, um fast 1000 weniger als noch das Jahr zuvor und schon gar kein Vergleich zu 2014, wo 16.620 den Weg zum Zivildienst fanden. Kurz sieht in mehreren Punkten Grund für den Schwund. Zum einen dauert der Zivildienst länger (9 Monate) als der Präsenzdienst beim Militär, der zugleich für junge Männer attraktiver werde. Und es bemühen sich immer mehr Einrichtungen um eine Zuteilung.

Hinter den nackten Zahlen verbirgt sich eine große Herausforderung für das ÖRK: Jeder Zivildiener weniger bedeutet mehr ehrenamtliche oder angestellte Mitarbeiter. Letzteres sei auch mit höheren Kosten verbunden.

Daher war das Thema Zivildienst auch im Wirtschaftsbericht bei der Jahreshauptversammlung der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Kufstein in der Angerberger Dreikleehalle ein Thema. Finanzreferent Reinhard Waltl bezeichnete die Situation als kritisch. Zwar konnten 2017 nach mageren Jahren heuer bei einer Bilanzsumme von 5,2 Millionen Euro 167.385 Euro an die Rücklagen zugewiesen werden (2015: 26.600 Euro; 2016: 33.831 Euro). Aber der Zivi-Mangel und eine verstärkte Konkurrenz bei den diversen Angeboten stelle die Bezirksstelle „vor große Herausforderungen“ für 2018. Der Grund für ein finanziell positiveres Jahr liegt u. a. auch in dem Umstand, dass von der Rettungsdienst GmbH (RD GmbH) mehr Geld für die Einsätze refundiert wurde.

Was nun den Zivildienst anbelangt, hoffen Bezirksleiter Heinrich Scherfler und Hans­peter Kurz einen Ausgleich durch Mitarbeiter im Rahmen des „Freiwilligen Jahres“ zu schaffen.

Ehrenamtliche sind und bleiben auch die Stütze des Roten Kreuzes im Bezirk. 800 zählten 2017 die vier Ortsstellen (Kufstein, Söllandl, Wörgl und Kramsach), die den 65 Hauptamtlichen in ca. 91.500 Stunden tatkräftig zur Seite standen. Ehrenamtliche sind nicht nur die Stützen zur Bewältigung des Rettungsdienstes, bei dem im Vorjahr 34.300 Einsätze verzeichnet wurden, sondern auch des gewaltigen Sozialangebots. Dieses reicht vom Besuchsdienst über den Schulbus bis hin zur Tafel und dem Warenhaus. Einer der Väter der Sozialdienste ist Peter Mader, ÖRK-Vizepräsident und Referent für Gesundheits- und Soziale Dienste im Landesverband. Er wurde an diesem Abend für 50 Jahre Einsatz und Zugehörigkeit zur Bezirksstelle in Kufstein neben vielen anderen langjährigen und verdienten Mitgliedern geehrt. Weitere hohe Auszeichnungen gingen an Roland Priewasser und Horst Baumgartner mit der goldenen Verdienstmedaille.

Eines freute Bezirksleiter Scherfler ganz besonders: Dass nach Jahren der Standortdiskussion auch in Wörgl mit dem Neubau der Wache begonnen wurde.