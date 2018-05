Von Helmut Wenzel

Nauders – Vor 17 Jahren noch vom Verfall bedroht, präsentiert sich die historische Wehranlage Altfinstermünz am Inn heute als attraktive Erlebnisburg für Besucher aus nah und fern. In der einst größten Kulturbaustelle Tirols stecken mehr als eine Mio. Euro an Fördermitteln und unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden des Vereins Altfinstermünz.

Vorige Saison haben 4934 Erwachsene und 1825 Kinder ihren Obolus für einen Rundgang im reizvollen Gebäudeensemble bezahlt. Es könnten allerdings noch viel mehr sein – wenn der seit 2003 angestrebte Schrägaufzug zwischen der Reschenstraße und Altfinstermünz realisiert wird. „Wir würden mehr Besucherfrequenz brauchen“, stellte Vereinspräsident Hermann Klapeer bei der Jahreshauptversammlung am Samstag fest. Schon zu Beginn der Restaurierungsarbeiten sei klar gewesen: „Altfinstermünz steht und fällt mit dem Aufzug.“ Die Besucher könnten bei Hochfinstermünz in die Hightech-Einrichtung einsteigen und in eine mittelalterliche Welt eintauchen.

Dass der Verein mit einem Jahresbudget (zuletzt 75.000 Euro) die Kosten von rund 1,2 Mio. Euro nicht stemmen kann, liegt auf der Hand. Die Altfinstermünz-Freunde werfen trotzdem nicht das Handtuch. Der Nauderer Bürgermeister Helmut Spöttl versprühte Optimismus: „Ich sehe Licht am Ende eines zehn Kilometer langen Tunnels.“ Klapeer deutete an, er werde demnächst mit Seilbahnern über das Thema reden.

Wenig erfreuliche Post traf im Zusammenhang mit der 2017 neu eröffneten Klausenschenke von Altfinstermünz ein: Die Behörde schrieb den Einbau einer Belüftungsanlage vor, die Arbeiten sind derzeit im Gange. Der Verein muss 60.000 Euro berappen. „Andererseits hat uns LH Platter 70.000 Euro zugesagt, die wir für diverse Investitionen verwenden“, so der Präsident. Sein Dank galt diesmal vor allem dem Pfundser Altbürgermeister Gerhard Witting. „Wir haben beschlossen, ihm die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Er hat Enormes für Altfinstermünz geleistet.“