Er hat ein bisschen Ähnlichkeit mit einem kleinen roten Kaffeeautomaten. Für Landesrätin Beate Palfrader sieht er aus wie ein Coca-Cola-Kühlschrank. Diesen Beinamen wird der nigelnagelneue 3D-Drucker der HTL Fulpmes wohl behalten, glaubt Direktor Martin Schmidt-Baldassari. Er hat gestern voller Stolz das neueste Baby der auf Maschinenbau spezialisierten Schule präsentiert. Der 3D-Drucker eröffnet in der Ausbildung ganz neue Möglichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler können mit dem 3D-Drucker ihre Konstruktionen gleich anfertigen, in die Hand nehmen und mit den Kons­truktionen der Klassenkollegen vergleichen. „In additiven Fertigungsverfahren liegt die Zukunft und wir müssen in der Schule fortschrittlich denken", erklärt Schmidt-Baldassari.

Landesrätin Beate Palfrader gibt zu, dass sie sich mit dieser Drucktechnik zwar nicht so ganz genau auskennt. Aber es stehe außer Frage, dass sich die Schule in ihrer Ausbildung daran orientieren muss, was die Wirtschaft und die Industrie brauchen. „Besonders freut mich, dass eine der kleinsten HTL Österreichs mit dem derzeit modernsten Verfahren im 3D-Druck eine Vorreiterrolle einnimmt." Den Schülern macht die Arbeit mit dem Gerät sichtlich Spaß. Das freut wiederum die Lehrer.

Finanziert wurde die 15.000 Euro teure Anlage durch eine Kooperation öffentlicher und privater Fördergeber, nämlich des Bildungsministeriums, des Fördervereins Technik Tirol und der Firma Electro Terminal. (dd)