Von Agnes Dorn

Imst – In einem prächtigen Aufmarsch der 38 Feuerwehrabordnungen aus dem Bezirk, die von der Stadtmusik Imst begleitet wurden, zogen Feuerwehrleute, Ehrengäste und Delegierte in den Imster Stadtsaal ein. Dort stand am Freitagabend die jährliche Tagung auf dem Programm. Es war der erste Bezirksfeuerwehrtag, den Hubert Fischer nach seiner Wahl im Vorjahr als Bezirksfeuerwehrkommandant eröffnen konnte.

Bei der anschließenden Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandos durfte er sich gleich über eine fast einstimmige Bestätigung im Amt freuen: Von den 154 abgegebenen Stimmzetteln der 38 Kommandanten, 107 Delegierten und neun Mitglieder des Bezirksausschusses stimmten 152 Feuerwehrleute für die Wahl des Bezirkskommandanten Hubert Fischer. Ihm wird mit beinahe ebenso vielen Stimmen Stefan Rueland auch weiterhin als Stellvertreter zur Seite stehen. „Das Votum sagt alles: Die Mander stehen hinter uns“, gratulierte auch Landes-Feuerwehrkommandant-Stv. Hannes Mayr dem gewählten Kommando zu der großen Zustimmung.

Im Bezirk Imst leisten derzeit die 2513 aktiven Feuerwehrleute und 141 Jugendfeuerwehrmitglieder der insgesamt 38 Feuerwehren in fünf Abschnitten „wertvolle Arbeit“. Das goss Bezirksfeuerwehrinspektor Josef Wagner bei seinem Jahresrückblick in Zahlen: So rückten bezirksweit im Durchschnitt viermal pro Tag Feuerwehren aus, um bei 196 Brand­alarmeinsätzen (davon fünf Groß- und elf Mittelbrände), 962 technischen Einsätzen und 97 Brandsicherheitseinsätzen insgesamt exakt 18.205 Stunden Freiwilligenarbeit zu leisten.

Fehlalarme in Hotels und anderen Betrieben haben die Florianijünger 229-mal umsonst ausrücken lassen – das sind 21 Fehlausrückungen mehr als im 2016. Seit März verfügt die Bezirksfeuerwehr in Rietz außerdem über einen Wasserdienst, der mit 18 Wasserdienstleuten und 18 Bootsführern über eine durchaus starke Mannschaft verfügt.

In 15 Feuerwehrjugendgruppen werden derzeit 141 Mitglieder fit für den späteren Einsatz gemacht, wobei beim diesjährigen Wissenstest in St. Leonhard i. P. die 72 Teilnehmer mit 25-mal Gold und 23-maligem Silber den Erfolg der Nachwuchsarbeit nachweislich belegten.

Überhaupt sind die Feuer­wehrleute des Bezirks in Sachen theoretischer Weiterbildung sehr aktiv, wie Bezirkskommandant-Stellvertreter Rueland bestätigt: So haben im vergangenen Jahr 658 Mitglieder aus dem Bezirk an Kursen der Landes­feuerwehrschule teilgenommen und dabei 1177 Tage, „großteils in ihrer Urlaubszeit“, in die Weiterbildung investiert. „Es gibt Feuerwehren, die 40 Teilnehmer an den Kursen habe. Aber auch welche, die nur drei haben – und das ist zu wenig“, sieht Rueland bei manchen Feuerwehren durchaus Aufholbedarf.

Mit der „Teilnahme an den meisten Kursen“ hat sich übrigens ausgerechnet eine Frau besonders hervorgetan: So hat Brandinspektorin Pia-Angelika Klotz im Jahr 2017 insgesamt zehn Kurse belegt und damit am meisten Zeit aller Kameraden in die Weiterbildung investiert. Klotz trägt als Obmann-Stellvertreterin von Vent noch dazu als einzige Feuerwehrfrau des Bezirks auch im Kommando einer Wehr Verantwortung.