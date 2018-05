Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Der Berg ruft – und Wanderer, Mountainbiker, E-Biker und Downhiller folgen ihm. Mit dem Ergebnis, dass es vor allem an den Wochenenden auf den Steigen und Wegen am Fuße der Innsbrucker Nordkette bei schönem Wetter regelmäßig sehr eng wird. Dabei häufen sich mittlerweile die Nutzungskonflikte zwischen Wanderern und Radfahrern, wie Albuin Neuner vom Innsbrucker Forstamt und der politisch verantwortliche StR Franz Gruber (VP) bestätigen. Probleme gibt es vor allem auf Wegen, die von beiden Gruppen gemeinsam genutzt werden. Aber auch Radfahrer, die sich nicht an die geltenden Fahrverbote auf den Wanderwegen und -steigen halten, sorgen regelmäßig für Ärger.

Das Forstamt versucht daher mit zwei neuen Teilstrecken des Hungerburgtrails die Downhiller von den breiten Forstwegen und den Wandersteigen zu bekommen und damit etwa den Schillerweg, den Mühlauer Steig und den Heinrich-Süß-Weg zu entlasten. „Unser Motto ist klar: Steuerung durch Angebot – und der Wanderer hat Vorrang“, erklärt Neuner vom Forstamt. Dass durch die neuen Trailbauten der Eindruck entstehen könnte, es würden nur noch Angebote für Biker geschaffen, kann Neuner nachvollziehen, weist das allerdings zurück. „Wir werden im Gegenzug auch die ausgefahrenen Steige für die Wanderer wieder herrichten“, versichert er.

Für StR Gruber sind die neuen Trailteilstrecken nur eine von mehreren Maßnahmen, die im Naherholungsgebiet Nordkette gesetzt werden müssen. Ziel sei eine Entflechtung und eine Steuerung der Biker hin in Richtung Mutters, wo es ein breites Downhill-Angebot gibt. Auch Aufklärungsarbeit soll zum Erfolg führen. „Die organisierten Downhillvereine sind super vernünftig. Aber es gibt eben immer ein paar Einzelne, die sich nicht an die Regeln halten und die anderen dadurch in Misskredit bringen“, sagt Gruber, der deshalb Möglichkeiten der Überwachung der Fahrverbote prüfen will. Denn bei den illegalen Fahrten würden nicht nur Wanderer gefährdet, sondern auch Pflanzen beschädigt und Tiere aufgeschreckt. „Für Plaketten oder Nummerntafeln an den Rädern fehlt uns derzeit aber noch die gesetzliche Grundlage“, so Gruber.

Dass Kontrollen der Fahrverbote schwierig sind, bestätigt auch Elmar Rizzoli vom städtischen Amt für Allgemeine Sicherheit: „Wir haben dort bereits Schwerpunktkontrollen gemacht. Wenn sich aber einer nicht an das Verbot hält, ist es fast unmöglich, ihn aufzuhalten und zu strafen.“