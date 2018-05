Von Benedikt Mair

Innsbruck – Bestimmt 20-mal sei man in Tirol unwissentlich zum Mautpreller geworden, sagt Joachim Buchmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kiefersfelden. Denn: Die Neuregelung der österreichischen Mautordnung im vergangenen November ist an den Bayern lange Zeit vorbeigegangen. Diese sah, vereinfacht gesagt, vor, dass die Feuerwehrwagen aus den Nachbarländern zwar mit Blaulicht und Martinshorn mautfrei zum Einsatzort in Tirol fahren durften, bei der Heimreise aber zu bezahlen gehabt hätten.

Inzwischen hat man bei der Asfinag auf die teils massive Kritik aus Deutschland reagiert, die Mautordnung bereits vor rund einem Monat abgewandelt. Nur: Darüber informiert wurden die bayerischen Feuerwehren nicht.

„Rein durch Zufall“ habe Buchmann im Jänner dieses Jahres von der neuen Mautpflicht in Österreich erfahren. Weder die Autobahnbetreibergesellschaft Asfinag noch die Verkehrsministerien in Wien und München hätten die Feuerwehren im November darauf aufmerksam gemacht: „Ich habe die Information aus einer Fachzeitschrift.“ Sofort wurden die zuständigen Stellen dies- und jenseits der Grenze in Kenntnis gesetzt. Immerhin gehe es auch um eine Menge Geld, erklärt der Kommandant. „Allein bei der Feuerwehr Kiefersfelden sind sechs Einsatzfahrzeuge betroffen, zehn Cent pro gefahrenem Kilometer zu berappen. Hinzu kommt die teure Anschaffung der Go-Box, ohne welche die Maut gar nicht entrichtet werden kann.“

Buchmann kann nicht verstehen, wie es überhaupt zu der Regelung kommen konnte: „Ein klassischer Schildbürgerstreich. Wir fahren ja nicht zum Urlaubmachen nach Tirol, sondern zum Helfen.“ Und wie organisieren jetzt die bayerischen Feuerwehren ihre Einsätze? „Hinfahren können wir ja über die Autobahn. Nach Hause fahren wir momentan über die Landesstraße.“ Dies sei zwar zeitaufwändiger, koste aber nichts. Dass die Regelung inzwischen hinfällig sei, ist neu für ihn. „Ich weiß nur, dass sich die Autobahngesellschaft damit beschäftigen will.“

Hat sie bereits, wie Walter Riepler, bei der Asfinag verantwortlich für die Mautkontrollen, versichert. Er gesteht ein, dass die im November beschlossene Regelung „sicher keine glückliche Figur abgegeben hat“. „Vor zirka einem Monat wurde die Mautordnung diesbezüglich geändert. Heißt: Alle Blaulichtorganisationen der Nachbarländer sind sowohl bei der An- als auch bei der Heimreise zu bzw. von einem Einsatz in Österreich von den Gebühren befreit.“ Ausgenommen seien die Fahrten zu Gemeinschaftsübungen auf österreichischem Staatsgebiet. „Dafür muss immer noch bezahlt werden.“

Und was sagt die Asfinag dazu, dass viele bayerische Feuerwehren noch nichts von ihrem Glück wissen und immer noch den umständlicheren Heimweg über die Landesstraßen wählen? Riepler: „Für mich war es irgendwie klar, dass sie Bescheid wissen. Wir haben mit deutschen Medienvertretern gesprochen und sind davon ausgegangen, dass es sich rumspricht.“ Da dies allem Anschein nach nicht der Fall gewesen sei, wolle man die Einsatzkräfte nun direkt informieren und „eine Infokampagne anrollen lassen“.