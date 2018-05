Von Wolfgang Otter

Angerberg – „Die Stadtwerke Wörgl wollen uns nicht mehr“ – eine Äußerung, die im Zusammenhang mit dem Bikefestival eldoRADo für einige Aufregung, aber auch für Unverständnis und Kopfschütteln bei manchem Wörgler führt. Geäußert wurde der Satz vom stellvertretenden Obmann des Vereins eldoRAD­o Bike Team, Rudolf Schimanek, bei der Präsentation der diesjährigen Veranstaltung, die am 19. und 20. Mai in Angerberg stattfindet – ohne Stadt und Stadtwerke Wörgl. Ein Umstand, der nun wiederum in der Stadt einige Fragen aufwirft. Das Bikefestival war immerhin als eine Vorzeigeveranstaltung für die Energiemetro­pole gegründet worden.

Bei der Stadt Wörgl gerät man daher zunehmend unter Druck und sah sich nun sogar veranlasst, eine Erklärung abzugeben. „Das Bikefestival eldoRADo wurde von den Stadtwerken Wörgl aus dem Wörgler Sattelfest heraus entwickelt. Im Vordergrund stand der Gedanke, den Menschen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel näherzubringen und damit das Bewusstsein für alternative Mobilität zu fördern. 2017 fand im Zuge des sehr erfolgreichen eldoRADo auch der österreichische Radgipfel statt. Von Anfang an wurde stets öffentlich transportiert, dass das Bikefestival genau dreimal in Wörgl veranstaltet wird. Nachdem diese drei Jahre nun vergangen sind, konzentrieren sich die Stadtwerke auf andere Projekte im Sinne der gelebten e5-Thematik“, ist in der Erklärung nachzulesen. Das „Veranstaltungspaket inklusive des Namens wurde den neuen Organisatoren zur Nutzung überlassen“, betont man. Für Bürgermeisterin Hedi Wechner und Reinhard Jennewein, Geschäftsführer der Stadtwerke Wörgl, sei die Aussage von Schimanek „mehr als unglücklich formuliert und in keinster Weise nachvollziehbar“. Schimanek hatte wie berichtet auf die Frage, warum das Festival nicht mehr in Wörgl stattfinde, gemeint: „Da müsst ihr bitte leider andere Damen und Herren fragen, speziell bei den Stadtwerken, die haben uns nicht mehr gewollt.“ Letztendlich ginge es aber laut BM Wechner und Jennewein darum, in der e5-Region Wörgl, Kundl, Angerberg und Kirchbichl Maßnahmen umzusetzen, die auch einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. „Der endet ganz einfach nicht an den Gemeindegrenzen, dazu braucht es auch eine funktionierende interkommunale Zusammenarbeit“, betont man bei der Stadt.

Der Obmann des Bikevereins, Roman Ellinger, spricht ebenfalls gegenüber der TT von einer falsch verstandenen Formulierung. „Wir haben da nichts Ungutes dabei gemeint, darüber werden wir auch noch ein Gespräch mit den Stadtwerken führen“, rudert Ellinge­r zurück. Eines weist Stadtwerke-Chef Jennewein zurück: nämlich, dass eldoRADo dem in Wörgl allgegenwärtigen Rotstift zum Opfer gefallen ist. Auch wenn Wörgl das Festival mit einem hohen Betrag subventionierte.