Von Marco Witting

Innsbruck – Während die angehenden Maturanten dieser Tage ihre Arbeiten schreiben, lernen und zittern, blicken viele auf die eigene Schulzeit zurück. Doch das Maturatreffen, das gestern im kleinen Kreis in Innsbruck stattfand, sucht seinesgleichen. Sechs Maturanten der HTL Innsbruck von 1948 trafen sich zum 70-Jahr-Jubiläum ihrer Reifeprüfungen.

Es sind faszinierende Geschichten, die die rüstigen Herren zum Besten geben. Von der Schulzeit, bei der man nur für Butter einen Rechenschieber bekam. Oder von den Momenten, als die Schule von einer Bombe getroffen wurde und sie notdürftig von den Schülern wieder repariert wurde. 44 Schüler im Alter von 19 bis 31 Jahren hatten in der HTL Anichstraße damals maturiert – anfangs hieß die Einrichtung noch Staatsbauschule. Acht Schüler bildeten den Jahrgang 1929 – der Rest waren Kriegsheimkehrer. Der älteste Maturant im Jahr 1948 war dann auch 31 Jahre alt. Heinrich Flecker, der das Treffen gestern organisierte und die Erinnerungen aus sieben Jahrzehnten in einem Büchlein zusammengefasst hat, erinnert sich: „Wir haben uns damals Gummistücke von alten Reifen ausgeschnitten, haben Riemen daran genäht und sind damit den ganzen Sommer herumgelaufen.“ Alle Schüler von damals sind später im Baugewerbe geblieben. Und, so sagt Flecker, „haben maßgeblichen Beitrag zum Wiederaufbau des Landes geleistet“. Es sei faszinierend, was diese Schulkollegen von damals alles gebaut haben. „Beispielsweise mein Schulkollege Karl-Heinz Wurnig, der beim Bau der Schlegeis-Staumauer dabei war.“

Über was man 70 Jahre nach der eigenen Matura so redet? Überraschenderweise gar nicht so viel über die Schulzeit, auch wenn die Herren Stunden darüber plaudern könnten – etwa wenn man in der Besatzungszeit zu spät zum Unterricht kam, weil ein französischer Soldat Schüler Hans Mayr beim Schwarzhandel erwischte und festhielt. Viel mehr sprechen die Absolventen von damals aber auch über die Bauweise von heute. Und die löst Kopfschütteln aus.

„Man muss sehen, dass wir damals ja keinen Computer oder Taschenrechner hatten“, sagt Werner Ladstätter rückblickend. Rechnen sei halt schon gefragt gewesen. Als die Sprache darauf kommt, ob es denn auch ein 75-Jahr-Jubiläum geben wird, zeigt sich Flecker anfangs unsicher. Dann aber sagt er: „Könnte schon sein. Wenn es die Gesundheit erlaubt.“ Der Zusammenhalt sei in den sieben Jahrzehnten immer da gewesen.