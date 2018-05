Lienz – Der Campus in Lienz ist um ein kleines Bauwerk reicher geworden. Auf Einladung von Monika Reindl-Sint und Angela Frey haben Nachwuchshandwerker sich unter Anleitung eines Kunstschaffenden einen Zugang zu Kunst, Architektur und Möbeln geschaffen. „Der Plan B kann den jungen Tischlern helfen, vorgefertigte Herangehensweisen zu überdenken und durch kreative Öffnung Neues entstehen zu lassen“, sagt Künstler Franz Riedl zur Projektarbeit, die in nur zwei Tagen Arbeit unter freiem Himmel vor der Fachberufsschule Lienz entstand.

Für die sieben Tischlerlehrlinge Dorian Brunner, Andrea­s Hanser, Michael Koller, Lukas Kollreider, Benjamin Lang, Alexander Reiter und Martin Albrecht waren die Vorgaben gelinde gesagt ungewohnt: 1000 Stück ellenlange Fichten-Vierkanthölzer, 2000 Schrauben und einige Akkuschrauber, dazu Kreativität – mehr war nicht gefragt. Kein Hobeln und kein Schleifen, sondern nur einfachste Schraubverbindungen.

„Wir haben uns überlegt, was für ein Objekt so denn überhaupt möglich sein würde“, berichtet Martin Albrecht vom Entstehungsprozess. Ein Künstler wie Franz Riedl denke in Linien und Flächen, der Tischler seiner Natur nach an Funktion und Nutzen bei perfekter Ausführung. Nach und nach habe sich ein gemeinsamer Entwurf finden lassen, und schon waren die Tischler am Werk. „Sogar die Pausen haben sie durchgearbeitet“, staunte Monika Reindl-Sint.

Zehn einzelne Bögen wurden zu einem Gewölbe verbunden, das sechs Sitzplätze und mittig je einen Tisch bietet. „So haben wir der Kunst auch einen Nutzen gegeben“, erklärt Albrecht. „Man kann gegenüber Platz nehmen, sich austauschen, oder Ruhe finden.“ Das Objekt bleibt an Ort und Stelle. (bcp)