Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Mit einer Sonderbriefmarke und einer eigenen Festschrift, die über die Entwicklung des Sprengels berichtet, feiert der Sozial- und Gesundheitssprengel St. Johann, Oberndorf und Kirchdorf seinen 25. Geburtstag.

„Wie können wir in Würde altern und uns die Lebensqualität erhalten, die wir uns wünschen? Seit 25 Jahren ist es für den Sozialsprengel St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf eine Verpflichtung, Tag für Tag daran zu arbeiten“, sagt Geschäftsführer Claus Hutter – ganz nach dem Sprengelmotto „Hilfe mit Herz“.

Der offizielle Tag der Gründung des Sprengels war der 24. Mai 1993, die Wahl des Vorstandes mit Obfrau Christine Hauser erfolgte dann am 28. Juni 1993 bei der Gründungsversammlung im Gasthof zum Bären. Schon bald stiegen die Leistungsstunden rasant an und die Zahl der Mitarbeiter ebenso. „Am Anfang waren es allerdings nur eine Handvoll ehrenamtlich tätiger Frauen – heute sind wir über dreißig – fünf davon sind Männer“, weiß Hutter. Nach 21 Jahren an der Spitze des Sprengels übergab Hauser ihre Agenden im Jahr 2014 an ihren Nachfolger Franz Berger.

Der Jahresumsatz liegt bereits bei einer Million Euro. Betreut werden zwischen 220 und 300 Klienten, was im Vorjahr in etwa 21.000 Stunden an Leistungen erfordert hat. Dabei wurden in Summe 130.000 Kilometer abgespult. „Wir fragen uns, wie wohl die nähere Zukunft aussehen wird. Pflegebedürftige Menschen werden weiterhin Pflege und Betreuung in Anspruch nehmen können. Die öffentliche Hand als Geldgeber wird den Sprengel aber verstärkt auf Einsparungsmöglichkeiten durchleuchten und deren Handlungsspielraum einschränken“, meint Hutter.

Die 70-seitige Chronik ist ab 20. Mai gegen einen Beitrag von acht Euro bei den Gemeinden St. Johann, Kirchdorf und Oberndorf, im Sozialsprengel St. Johann sowie bei Trafiken in St. Johann und Oberndorf erhältlich. Weiter wird es ein Gewinnspiel und eine Jubiläumsbriefmarke mit dem Sprengellogo und -motto in einer limitierten Auflage geben.