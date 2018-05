Innsbruck, Wien — Wie groß der Jubel bei fünf Freunden aus dem Tiroler Oberland am Dienstagabend gewesen sein muss, ist nur schwer zu erahnen. Immerhin haben sie als Spielgemeinschaft den EuroMillionen-Jackpot geknackt, sind auf einen Schlag um 45,6 Millionen Euro reicher — nachdem der Europot zuvor drei Ziehungen nicht vergeben wurde.

Die Identität der Gewinner bleibt geheim. „Es ist schon eine sehr empfindlich hohe Summe. Auch ohne zu verraten, wer die Glücklichen sind, wird in Tirol in den nächsten Tagen und Wochen aufmerksam durch die Gassen gegangen", sagt eine Sprecherin der Österreichischen Lotterien.

Der Sieger-Tipp wurde auf einem Normalschein abgegeben, auf dem eine Spieldauer von acht Ziehungen angekreuzt war. Bereits der erste Versuch war von Erfolg gekrönt und verhalf den glücklichen Besitzern zum Multimillionengewinn. Die fünf Tiroler spielen bereits seit Beginn der EuroMillionen-Ziehungen in Österreich im Oktober 2004 mit.

Experte berät Neo-Mulitmillionäre

Um mit der neuen Lebenssituation umgehen zu lernen, wird den frischgebackenen Lotto-Millionären von den Österreichischen Lotterien ein Großgewinnberater zur Seite gestellt. „Für die wenigsten ist es normal, dass sie auf einen Schlag um so viel Geld reicher sind. Der Berater spricht mit ihnen darüber, was sich in ihrem Leben ändern wird, und auch darüber, wen sie über den Gewinn informieren möchten — ob es nur die engsten Angehörigen sind oder doch ein erweiterter Kreis. Was er nicht tut, ist, irgendwelche Anleihen oder Investitionsmodelle zu empfehlen", versichert die Sprecherin.

Fünfhöchster Gewinn in Österreich

In Österreich wurde der Europot in der 14-jährigen Geschichte bisher 15-mal geknackt. Die Tiroler Spielgemeinschaft erzielte den fünfthöchsten Gewinn, der je in Österreich gemacht wurde. Spitzenreiter: ein Kärntner, der 2008 55,6 Millionen Euro abräumte. In Tirol ist es gar der zweithöchste. Den Rekord hält hier ein Mann, der sich im Sommer 2014 über 54,3 Millionen Euro freuen durfte. Nichts im Vergleich zu dem, was ein Brite im Jahr 2012 gewann. Sein Tipp war 190 Millionen Euro wert — die größte Summe, die je gewonnen wurde.

An der Lotterie beteiligen sich neben Österreich auch noch Frankreich, England, Spanien, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal und die Schweiz.Die Spielformel bei EuroMillionen lautet, laut Eigendefinition, „fünf aus 50 plus zwei aus zwölf". Sprich: Insgesamt müssen sieben richtige Zahlen getippt werden. Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag und am Freitag statt. (bfk)