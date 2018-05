Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Es begann damit, dass Julliane de Oliveira Rüdisser etwas zurückgeben wollte. Für ihre Diplomarbeit über Mehrsprachigkeit hatte sie Probanden gebraucht und bei den in Tirol lebenden Menschen brasilianischer und portugiesischer Herkunft große Bereitschaft und viel Unterstützung gefunden. Als Dank rief sie mit ihnen vor drei Jahren das Projekt „Mala de Herança em Tirol“ ins Leben, das übersetzt etwa „Erbkoffer“ bedeutet. Dort sind die portugiesischsprachigen Bücher aufbewahrt, mit denen die Familien bei der zweisprachigen und interkulturellen Erziehung ihrer Kinder unterstützt werden sollen.

Bei monatlichen Treffen wurde daraus vorgelesen, doch inzwischen ist aus dem Projekt Literatur als Werkzeug zum Spracherhalt mehr geworden – „etwas Großes“, wie die Brasilianerin meint. Immer mehr Freiwillige meldeten sich, um Treffen, Workshops und Vorträge auch für die Erwachsenen zu organisieren. Musiker, Literaten und andere Künstler aus Brasilien und Portugal wurden auf die inzwischen nicht mehr nur durch ihre Sprache verbundene Gemeinschaft aufmerksam und traten bei Festen auf. Der Koffer dient inzwischen nur noch als Symbol, die Bibliothek umfasst inzwischen bereits 750 Bücher.

Die Sprachwissenschafterin Julliane de Oliveira Rüdisser stammt aus Porto Alegre in Südbrasilien, bekannt als häufiger Austragungsort des Weltsozialforums. Vor 13 Jahren kam die in Tirol verheiratete, ausgebildete Lehrerin nach Österreich und ging – ihr Studium wurde nicht anerkannt – noch einmal zur Universität. Ein Problem, das auch andere ihrer Landsleute kennen – „viele der hier lebenden Menschen sind hochgebildet“ –, darunter eine erfolgreiche Rechtsanwältin, die wieder Jus studiert. Dabei haben das brasilianische und österreichische Recht mehr Gemeinsamkeiten als viele wissen. Ihr Rechtsstaat basiert auf einem System, das die Habsburgerin Maria Leopoldine, durch Heirat Kaiserin von Brasilien geworden, in ihrer neuen Heimat einführte.

In Tirol leben einige hundert Menschen brasilianischer Herkunft – die meisten verheiratet mit Österreichern – und 500 Portugiesen. „Viele sind völlig assimiliert und zurückhaltend, wollen nicht auffallen – auch aus Angst, benachteiligt zu werden“, sagt Oliveira Rüdisser. Überzeugt, vieles zu bieten zu haben, von dem andere profitieren können, soll sich das nun ändern. Am Samstag, 19. Mai, 10 bis 16 Uhr, findet in Innsbruck im Jugendheim Saggen ein großes Fest statt. Dort gibt es einiges, das alle Mitglieder der Community verbindet – wie „Feijoada“, schwarze Bohnen mit Reis.