Von Alexandra Plank

Innsbruck — Das lateinische Wort „Pater" heißt Vater. Pater Sigmund Kripp wurde für viele Tiroler in den 60ern zur Vaterfigur. Kripp hat die Innsbrucker MK, die Marianische Kongregation am Jesuitenkolleg, 1959 als 29-Jähriger übernommen.

„Die Jesuiten wollten junge Menschen für den Glauben gewinnen", erzählt Bernhard Holzhammer von „Wildruf". Er will die Geschichte der MK in einem 45-minütigen Film darstellen. Kripp gab mit dem John-F.-Kennedy-Haus jungen Menschen eine zweite Heimat. Der Jesuitenorden war Träger des Zentrums. Er setzte auf Ausbildung, dabei vertrat er ein unpolitisches Konzept, wollte aber religiösen Einfluss nehmen. „Erziehungserfolge maß man an religiösen Kriterien wie etwa Einhaltung kirchlicher Sexualnormen", weiß Holzhammer. Kripp fand für die Jugendarbeit einen neuen Ansatz: Die MKler sollten die Konsequenzen ihres Handelns erfahren, die Erwachsenen begleiteten sie, ersparten ihnen aber auch schmerzhafte Erfahrungen nicht.

Rasch kollidierte diese offene Jugendarbeit, in der Sex und Drogen keine Tabus waren, mit der Amtskirche, allen voran mit Bischof Paul Rusch. Anfang der 1970er-Jahre warnte er die Eltern von der Kanzel, sie sollten ihre Kinder von der MK fernhalten.

Endgültig eskalierte der Konflikt im Herbst 1973 nach Erscheinen von Kripps Buch „Abschied von morgen", in dem er die Arbeit in der MK beschrieb. Im November wurde er abgesetzt. Ein Aufschrei war die Folge: Unterschriftenlisten mit mehr als 6000 Unterzeichnern sollten die Absetzung verhindern, Kripps Abschiedsveranstaltung wurde zu einer Kundgebung mit Tausenden Jugendlichen, Eltern und Freunden. Die TT berichtete damals auch von der Unterstützung durch Paul Flora und andere Künstler. Früh stellte die MK Proberäume für Musiker zur Verfügung. Später probten dort bekannte Bands und Musiker wie Isaiah, Stefan Costa, Florian Bramböck und die Capers. Viele heute als kritisch bekannte Tiroler waren fleißige Besucher der MK. Das Zentrum entwickelte sich zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren zu einer der wichtigsten Gegenwelten zu den konservativen Haltungen in Tirol. Unter den Jugendlichen waren etwa Tobias Moretti, Gregor Bloéb sowie spätere Politiker wie etwa Herbert Prock (SPÖ), der dann Landeshauptmannstellvertreter war.

Holzhammer und Regisseur Marc Brugger interviewten Alt-MKler. „Wir wollen wissen, wie die MK ihre Jugend geprägt und ihr Erwachsenenleben beeinflusst hat", erklärt der Produzent. Im Februar reiste das Duo nach Nicaragua: „Kripp lebt noch, er ist 90 Jahre alt, erfreut sich bester Gesundheit, ist nicht mehr Ordensmann, aber noch karitativ tätig."