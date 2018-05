Von Simone Tschol

Vils – „Solche Sachen findet man nicht mehr. Würde man das dem Verfall preisgeben, wäre es echt eine Schande.“ In jedem Wort, das Projektleiter Lutz Norrmann über die alte Hammerschmiede in Vils verliert, schwingt die Begeisterung mit. Dabei ist der Maschinenbautechniker erst vor zweieinhalb Jahren mit seiner Frau aus dem Stuttgarter Raum nach Vils gezogen. Die Liebe zu Tirol und die Passion für die alte Hammerschmiede wurden bei zahlreichen Urlauben geweckt, die das Ehepaar zuvor im nahegelegenen Pfronten verbrachte.

Lange wurde um Gelder gerungen. Jetzt endlich konnte unter der Schirmherrschaft des Vereins VilsArt und unter der Regie von Lutz Norrmann mit der Sanierung des 150 bis 200 Jahre alten Dachstuhls begonnen werden. Eingesickertes Wasser hat den Holzbalken in den letzten Jahrzehnten kräftig zugesetzt.

Das unscheinbar wirkende Häuschen kann auf eine geschichtsträchtige Vergangenheit blicken. „Der Ursprung der Schmiede geht bis ins Mittelalter zurück. Sie war die Waffenschmiede der Ritter von Hohenegg“, weiß Reinhold Schrettl, Mitinitiator der Sanierung. Pferdefuhrwerke brachten das Roheisen in Holzfässern zur Schmiede. In der großen Esse wurde das Eisen geschweißt und zu brauchbaren Stücken und Formen geschmiedet. Gearbeitet wurde Tag und Nacht – in drei Schichten. Tür- und Torbeschläge, Schaufeln, Hacken, Sensen und Schneidwerkzeuge wurden in großen Mengen hergestellt. Aber auch große Stücke wie Schwengel für Kirchenglocken wurden in Vils geschmiedet. Davon zeugen auch die noch vorhandenen Werkzeuge.

„Diese Schmiede ist einzigartig, da sie sowohl Schmiede als auch Schlosserei war“, weiß Norrmann. Drehbänke und Eisensägen, die über ein System an Riemen und Hebelarmen angetrieben werden, würden dies bestätigen. „Das System ist eigentlich ganz einfach konstruiert, aber gerade deshalb umso faszinierender“, so der 53-jährige Projektleiter. Offiziell sei die Schmiede bis in die 60er-Jahre in Betrieb gewesen. Und sie wäre auch heute noch voll funktionsfähig. Einzig das Wasserrad, das die große Welle für die Hämmer antreibt, muss erst wieder instand gesetzt werden.

Nach der Sanierung des Daches – dieses wird geschindelt – ist die Esse an der Reihe. Diese muss teils wieder aufgemauert werden. Dann soll aber wieder Leben in die alte Schmiede reinkommen. Erstmals soll dies beim Tag des Rades, der am 11. August von 10 bis 18 Uhr in Vils stattfindet, der Fall sein.

Aber es wäre nicht Lutz Norrmann, hätte er nicht auch eine große Vision. „Meine Idee für die Zukunft wäre es, irgendwann – aber das wird noch Jahre dauern – im ehemaligen Kohleschuppen, der direkt neben der Schmiede steht, Schulungsräume für metallverarbeitende Berufe zu installieren. Hier könnte man den jungen Leuten zeigen, wie Metalle entstanden sind – und auch wie sie damals bearbeitet wurden. Man könnte quasi einen Bogen spannen, vom Mittelalter über die Industrialisierung bis hin zum modernen Maschinenbau.“ Dass dies Zukunftsmusik ist, ist Norrmann klar: „Das muss natürlich auch finanziert werden. Da bin ich noch weit weg. Aber das wäre meine Vision.“

Die Hammerschmiede bildet gemeinsam mit dem St.-Anna-Kirchlein, dem Bauernhaus, in welchem die bayerische Königsfamilie des Öfteren war und der Burgruine Vilsegg ein historisches Ensemble. Norrmann begeistert: „Wenn man von oben draufschaut, ist es gerade einmal ein Fleck von 100 mal 200 Metern. Wenn das nicht erhalten wird, dann weiß ich auch nicht.“

Nähere Infos zur Schmiede und den Arbeiten gibt’s unter www.vilsart.eu.