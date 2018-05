Die Bemühungen um den Bau eines Spielplatzes in Vils reichen weit zurück. Schon vor über 30 Jahren wurde erstmals der Wunsch dazu geäußert. Auch im Raumordnungskonzept von 2003 scheint der Bau eines solchen als Ziel auf. Immer wieder wurde das Projekt hintan gereiht, bis in der letzten Legislaturperiode der Ausschuss für Familie, Jugend und Sport „Nägel mit Köpfen" machte. In vielen Treffen wurden die Wünsche gesammelt und der ideale Platz für die Errichtung zwischen Fußball-Trainingsplatz und Radweg gefunden. Der Anspruch an das Projekt „Generationenpark" war jedoch sehr hoch — zwar machbar, aber eine Preisfrage. Zum Leidwesen der Verantwortlichen wurde die Projektierung ein weiteres Mal auf unbestimmte Zeit verschoben.

Jetzt hat das lange Warten jedoch ein Ende gefunden. Unter neuen Vorzeichen und anderen Schwerpunkten gingen GR Alexander Dirr und GR Dagmar Melekusch neuerlich an die Arbeit. Und sie gaben keinen Millimeter nach. Davon wusste auch BM Günter Keller bei der Eröffnung der „Bewegungswerkstatt", wie der Spielplatz offiziell heißt, zu erzählen: „Die Dagmar ist so lange ins Gemeindeamt gerannt, bis das Projekt umgesetzt wurde." Das Ziel, möglichst viele Interessengruppen — Familie, Jugend und Sportler — anzusprechen, bestimmte die Projektierung. Melekusch: „Das Areal ist wirklich toll geworden. Es soll ein Bewegungs- und Begegnungsplatz für alle Generationen sein und wird sicher auch ein willkommener Stopp für die vielen Radler am Zirmenweg sein."

Die Freude, dass das Projekt nach so vielen Jahren nun endlich realisiert werden konnte, war so groß, dass sogar der Regen bei der Eröffnung einfach ignoriert wurde. „Wir ziehen das jetzt durch. Alle wollen spielen", meinte Keller und übergab den über 100.000 Euro teuren Platz (60 % wurden über die Regionalentwicklung von der EU finanziert) mit der Bitte um Rücksicht und Sauberkeit an die Öffentlichkeit. (TT, fasi)