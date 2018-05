Von Wolfgang Otter

Langkampfen – Gerit Sappl weiß, wovon sie spricht, wenn sie über Hunde und deren Halter redet. Die Langkampfnerin besitzt eine Hundeschule in Hopfgarten und hat dabei tagtäglich mit den Vierbeinern und deren Besitzern zu tun. Daher ging sie auf die Barrikaden, als sie die neue Hundehalteverordnung ihrer Heimatgemeinde in Händen hielt. „Das ist ein Blödsinn, der nicht umsetzbar ist“, sagt Sappl zur TT. Daher legte sie, unterstützt von acht anderen Langkampfnern, Aufsichtsbeschwerde gegen das vom Gemeinderat erlassene Regelwerk ein (die TT berichtete darüber). Über die Eingabe wurde noch nicht entschieden.

Die Gemeinde hat einen Leinenzwang (mit max. zwei Metern Länge) zu gewissen Zeiten im Bereich landwirtschaftlicher Flächen beschlossen. Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser hatte dies mit massiven Beschwerden der Bauern verteidigt. Außerdem müssen Hundehalter ihre Tiere auch in öffentlichen Einrichtungen und um diese an die Leine nehmen und zusätzlich einen Maulkorb anlegen.

Sappl, die sich der Unterstützung vieler Hundehalter sicher ist, hält in ihrer Aufsichtsbeschwerde fest: „Hunde sind Rudel- und Lauftiere und weder Leine noch Maulkorb trägt zu ihrem Wohlbefinden bei. Für ihre Besitzer sind Hunde keine Sache, sondern Partner, Freunde und Familienmitglieder. Leinenzwang an öffentlichen Orten ist richtig, dann ist es aber nicht notwendig, auch noch eine allgemeine Maulkorbpflicht zu erlassen“, argumentiert Sappl. Ihr Kompromiss-Vorschlag: „Hunde sind so an der Leine zu führen, dass eine jederzeitige Beherrschung des Tieres gewährleistet ist.“ Die Maulkorbpflicht soll nur für bissige Tiere gelten.

Die Vorschrift der Zwei-Meter-Leine stört Sappl, denn „Hunde nur an einer solcher Leine ausführen, im Zwinger oder in der Wohnung einzusperren, ist schlichtweg Tierquälerei und widerspricht damit dem Tierschutzgesetz. Der Hund kann an nicht-öffentlichen Plätzen an der Flexi- oder Schleppleine geführt werden. Das Betretungsverbot samt Nennung der Zeiten dafür genügt doch“, führt sie in ihrer Beschwerde an.

Der Frau und ihren Mitstreitern ist jedoch auch die Problematik der verunreinigten Felder durchaus bewusst. „Leider gibt es schwarze Schafe unter den Hundehaltern“, betont sie. Was sie aber ganz besonders stört: „Wenn jemand heute zum Beispiel mit seinem Hund von Ebbs nach Wörgl unterwegs ist, muss er fünf verschiedene Verordnungen kennen. Es benötigt daher eine für den ganzen Bezirk“, fordert die Langkampfnerin. Wobei sie noch ein Punkt ärgert: Es fehle an Flächen für den Auslauf der Tiere. „Deshalb fordern wir die Gemeinde Langkampfen auf, genügend große Freilaufplätze zur Verfügung zu stellen, sowie eigene Spazierwege auszuweisen, die Hundebesitzer – ohne ständig angemotzt zu werden – benützen können. Die Finanzierung dürfte durch die jahrzehntelange Hundesteuereinnahme ja kein Problem sein.“ Als positives Beispiel nennt sie Hopfgarten, wo 2004 eine Fläche zur Verfügung gestellt wurde. BM Andreas Ehrenstrasser war gestern für eine Stellungnahme zu Sappls Vorschlägen nicht erreichbar.