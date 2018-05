Von Liane Pircher

Innsbruck — Sie kommen mit den Autos, parken, packen Griller, Lebensmittel und Sonstiges aus, um sich mit Freunden und Familie einen gemütlichen Tag bei Sonne und Grill zu machen. Alles offiziell, alles legal. Schließlich handelt es sich um eine Grillzone der Stadt Innsbruck, auf der so genannten Saurweinwiese bei Innsbruck-Kranebitten.

Der Platz ist idyllisch, schön grün, vier wunderbar kreisförmig angelegte Grillstellen samt Bänken, daneben ein Spielplatz für Kinder, Wasser, Müllkübel und viel Grün. Alles da. Das Blöde ist nur, dass sich etwas oberhalb in Hanglage eine Wohnanlage befindet. Auch sehr schön, alle Terrassen gehen in Richtung Süden mit Blick auf die Grünanlage samt Grillzone.

Hier liegt auch der große Knackpunkt: „Auf der Grillzone geht es leider sehr oft rund, hier stehen teils an die 40 Griller, die allesamt rauchen und qualmen, dazu oft Hunderte Erwachsene samt Kindern, die natürlich in der Masse dementsprechend laut sind. Wenn die da unten bei Schönwetter grillen, müssen wir da oben die Fenster und Türen zumachen und können keinen Kuchen im Freien am Balkon essen. Selbst bei gekippten Fenstern hat man den Qualm in der Wohnung", erklärt Harald F., einer der vielen Anrainer, für die die Grillzone immer mehr zur Belastung wird (die TT berichtete).

Während der Innsbrucker sein Leiden schildert, packen unten auf der Grillzone an diesem Freitagnachmittag erste Griller ihre Sachen aus. Zwei Männer, die alles für die Familie herrichten. Ein kleiner Griller, die Kohle beginnt langsam zu glühen. „Einfach ein bisschen relaxen, es fein haben mit der Familie, grillen", erklärt Lucian. Der gebürtige Rumäne erzählt, dass er hier für ein Hotel arbeite, sein Freund putzt jede Nacht täglich für eine Reinigungsfirma Hunderte Büros. Er sieht müde aus. Angesprochen auf die Leiden der Anrainer sagen beide: „Aber das ist offiziell, das ist Grillzone." Wo solle man sonst hin, zu Hause gebe es weder Garten noch einen Balkon zum Grillen.

Ein Argument, das auch der Anrainer Herr F. versteht. Ja, das hier ist eine Grillzone, eine die seit 30 Jahren besteht: „Allerdings waren die Grillstellen nicht hier, sondern rund 200 Meter weiter drüben, hierher verlegt wurde sie erst im Vorjahr und das direkt vor unsere Nase. Das ist ein Fehler der Stadt."

Ein klassischer Nutzungskonflikt, den man vermeiden hätte können, wenn die Verantwortlichen der Stadtplanung vorausschauender geplant hätten? Ja und nein. Schließlich ist die Grillzone eigentlich auf dafür vorgesehene Stellen beschränkt. Grillen würden aber „Hunderte Menschen", so der Anrainer. Dass es sich bei den Grill-Fans zu einem großen Teil um Menschen mit Migrationshintergrund, viele davon türkischstämmig, handelt, spiele dabei keine Rolle.

Den Anrainern werde in sozialen Foren immer wieder „rassistisches Denken" vorgehalten, aber darum gehe es nicht. Klar, würden viele in Clan-Stärke auftreten, was angesichts der Masse und der überlaufenden Müllkübel dann auch ein Problem sei, „aber es ist egal, ob das Österreicher oder sonstige Nationalitäten sind. Fakt ist, dass es eine Zumutung ist, wenn vor einem mehr als vierzig Griller stehen, zudem ist alles von fremden Autos zugeparkt." Alle hier hätten mehrere hunderttausend Euro für ihre Wohnung bezahlt, da wolle man eben auch auf seinem Balkon sitzen dürfen ohne Lärm-, Rauch-, und Geruchsbelästigung.

Seitens der Stadt Innsbruck will man nun mit Zählkarten reagieren — ähnlich wie in Sautens, wo man sich per Homepage für einen Grillplatz anmelden muss — obwohl dieser in einem Waldteil liegt: „Man sieht, ob ein Platz frei ist. Das funktioniert", sagt der Bürgermeister Fredi Köll. „Das mag für einen kleinen Ort funktionieren, aber wie soll das hier für Innsbruck laufen?", fragt der Anrainer. In Hall bei der Guggerinsel, wo Griller auch für Probleme sorgten, folgten Verbote. Mittlerweile würde man hier elektrische Griller sichten, sagen Insider. Wie es sich dort weiterentwickelt, bleibt offen. Die Probleme sind nicht alle weg. Für die Anrainer in Innsbruck-Kranebitten wäre es eine Lösung, wenn die Griller Richtung Inn zur Rimmelwiese ausweichen würden — hier gebe es schließlich auch zwei Grillstellen und keine Häuser samt Bewohnern, die es stören könnte.

Auf dem Weg dorthin begegnen wir zwei Biologen, die erklären, dass sie für die Tiroler Landesmuseen Falter und damit die vorhandene Artenvielfalt der Insekten erheben würden. Diese Wiese ist Teil des Sonderschutzgebietes, den letzten naturnahen Auwaldgebieten im Inntal, heißt: Durchs Schutzgebiet dürften keine Menschen trampeln, einzig diese Wiese ist vom temporären Betretungsverbot ausgenommen. Fakt ist aber, dass von der weiter oben liegenden „Hawaii"-Zone, also dort, wo man die Nackten trifft, einige zur Rimmelwiese wandern. Auch an diesem Tag liegen drei nackte Herren sonnenhungrig auf ihren Tüchern. Dazwischen grillen bekleidete Familien samt Picknickdecken.

Die Nackten, die eigentlich nicht hierhergehören, sondern weiter oben sein sollten, seien wahrscheinlich auch der Grund, warum Grill-Fans mit muslimischen Hintergrund nicht hierherkommen würden, mutmaßt man gleich beim Beisammenstehen in der Gruppe. „Und, weil man hierher etwas zu Fuß gehen muss", glaubt Anrainer F. Die Biologen sammeln indes weiter Falter — erzählen, dass sie gerade einen von fremder Hand frisch angelegten Feng-Shui-Garten mitten im Sonderschutzgebiet entdeckt hätten. „Hübsch, aber das geht natürlich gar nicht in einem Schutzgebiet", erklären die Biologen Benjamin Wieser und Petra Schattanek. Schon wieder ein Nutzungskonflikt.

An diesem Nachmittag zeigt sich, dass die ganze Thematik komplex ist: Einerseits brauchen die Menschen Naherholungsgebiete, draußen in der Natur — dort, wo der Quadratmeter für ein paar Stunden nichts kostet, weil man einfach nur sein kann. Andererseits gibt es Interessen von Anrainern, die sehr viel Geld investiert haben, um ihr Wohnglück zu haben. Die Lage ist äußerst schwierig. Und wird es ohne politische Lösung wohl auch länger bleiben. Zum Leid der Anrainer.