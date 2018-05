Innsbruck – Seit Wochen kocht die Problematik von überlaufenen öffentlichen Grillzonen und Anrainerbeschwerden in Innsbruck hoch. Abkühlung gab es am Donnerstag – allerdings nur in Form von Regen. Abseits davon, erklärt Elmar Rizzoli, Leiter der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) der Stadt, gibt es hitzige Diskussionen. Die vergangenen Tage am langen Wochenende hätten viele Menschen, die öffentlich grillen, und viele Beschwerden gebracht. „Brutal viele“, wie Rizzoli spezifiziert.

Dabei ist der Bereich bei der Saurweinwiese mit bis zu 800 Menschen zwar der Hotspot. Beschwerden gibt es aber auch rund um Tumlerpark und den Gramartboden, wo weitere öffentliche Grillplätze bestehen. Die dortigen Anlagen sind wesentlich kleiner als jene in Kranbitten. Die Problemelage bleibt aber dieselbe. Auf der einen Seite Anrainer, die sich über verstopfte Parkplätze, Lärm, Qualm und Gestank beklagen. Auf der anderen Seite Menschen, die in der Natur bei offenem Feuer grillen wollen. Auch an diesem Wochenende werde die MÜG die Grillzeiten wieder genau kontrollieren, erklärt Rizzoli. Interessanterweise seien es aber viele Griller, die schon vor acht Uhr morgens angeworfen werden, die dabei auffallen. Wie berichtet, hat die Stadt ja die Grillzeiten eingeschränkt – auf 10 bis 20 Uhr. Rizzoli weist aber auch darauf hin, dass die MÜG nur dann einschreiten kann, wenn eine Übertretung einer Person auch tatsächlich vorliegt.

„Vielfach sind es Menschen aus dem Umland, die nach Innsbruck kommen“, sagt Rizzoli. „Bis auf Lienz sehen wir auf den Kennzeichen jeden Tiroler Bezirk.“ Eine Anrainerin meinte gegenüber der TT: „Andere Gemeinden werden sicher keine Grillbereiche einrichten. Die Zustände in Innsbruck sind abschreckend.“ Tatsächlich sind abseits der Landeshauptstadt öffentliche Grillzonen Mangelware. In Hall gab es einst auf der Guggerinsel offizielle Plätze, die sich nicht bewährt haben. Das Grillen dort wurde verboten – was nicht heißt, dass sich die Probleme erledigt haben. Im Gegenteil. Auch in Zirl wurde vor Jahren über ein derartiges Projekt diskutiert. Es verlief dann aber im Sand. Bürgermeister Thomas Öfner sagt mit Blick auf Innsbruck: „Es gibt bei so etwas nicht nur positive Aspekte, sondern auch etliche Zusatzprobleme. Das ist Fakt.“ (mw)