Von Helmut Reinalter

In Waidring in Tirol befindet sich die Bibliothek des Wiener Journalisten, Schriftstellers und Querdenkers Günther Nenning. Sie umfasst über 12.000 Bände, darunter der komplette Neudruck der über Österreich hinaus international angesehenen Kulturzeitschrift FORVM, die zuerst von Friedrich Torberg und dann von Nenning als NEUES FORVM herausgegeben wurde.



Die Schwerpunkte der Bibliothek, die über die geistigen Interessen und berufliche Tätigkeit Nennings Auskunft geben, liegen auf den Themengebieten Weltliteratur, allgemeine Geschichte, Politik, Wirtschaft, Religion, Kunst, Musik, Film, Architektur, Astrologie, Sprachwissenschaften, Ortsforschung und im Besonderen auch österreichische Literatur und Geschichte. Diese Bibliothek umfasst schließlich auch zahlreiche Lexika, Handbücher und seine eigenen Veröffentlichungen. Auf der Grundlage dieser wertvollen Büchersammlung könnten künftig Diplomarbeiten und Dissertationen geschrieben werden, um den bisher „musealen" Charakter der Bibliothek zu überwinden.

Der Doppeldoktor

Günther Nenning wurde am 23. Dezember 1921 in Wien geboren. Er studierte in Graz Sprach- und Religionswissenschaften sowie später Staatswissenschaften und promovierte 1949 zum Dr. phil. und Dr. rer. pol. 1959. Nach seiner Promotion schlug er die Journalistenlaufbahn ein. Bis 1958 war er stellvertretender Chefredakteur der Neuen Zeit in Graz und dann Mitherausgeber und später nach Friedrich Torberg redaktioneller Leiter der schon erwähnten Kulturzeitschrift FORVM, die in Wien erschien. Schließlich wurde er Herausgeber des NEUEN FORVM. Als Journalist publizierte er u. a. in der Zukunft, Furche, Arbeiterzeitung, Die Presse, Kurier und auch in den Salzburger Nachrichten. Später freundete er sich mit dem Krone-Herausgeber Hans Dichand an und verfasste auch für diese Tageszeitung Artikel. Über Dichand schrieb Nenning: „Meine Freundschaft zu Hans Dichand und zur Kron­e ist das Endprodukt meiner unsinnigen Liebe zu Österreich ? Ich stehe zu Hans Dichand, und zwar, wie sich's für eine Freundschaft gehört, ohne kleinliche Vorbehalte ? Österreich braucht die Krone, weil sie, was immer sonst, ein jedenfalls patriotisches Blatt ist." 1960 und 1961 erhielt er den Theodor-Körner-Preis. Er wurde Gründungsmitglied des österreichischen Presserates, Vorsitzender der Journalistengewerkschaft und von 1960 bis 1985 war er Vorstandsmitglied der internationalen Journalisten-Föderation sowie Vizepräsident des ÖGB. 1977 gründete er zusammen mit Wolf in der Maur den Österreichischen Journalisten-Club.

Nenning arbeitete auch als Buchautor, Filmemacher, Stückeschreiber und manchmal sogar als Schauspieler. Ab 1960 trat er vor allem als TV-Moderator in die Öffentlichkeit, insbesondere als Diskussionsleiter im Club2 und in der „Talkshow III nach 9" der ARD. Seine Veröffentlichungen weisen eine breite Themenfächerung auf, wie z. B. „Die Jugendrevolte — Protest oder reale Utopie", „Anschluss an die Zukunft. Österreichs unbewältigte Gegenwart und Vergangenheit", „Vorwärts zum Menschen zurück. Ein rot-grünes Plädoyer", „Es ist mir herzlich ernst. Satiren zur Zeit", „Realisten oder Verräter? Die Zukunft der Sozialdemokratie", „Öffnung oder Untergang. Thesen über den Weg zum Sozialismus", „Rot und realistisch. Gesamtsozialistische Strategie und Sozialdemokratie", „Buddha, Jesus und der Rest der Welt", „Grenzenlos deutsch. Nazio­n oder Nation. Starkstaat oder Geisterreich", „Die Nation kommt wieder. Würde, Schrecken und Geltung eines europäischen Begriffs", „Carl Grünberg und die Anfänge des Austromarxismus" und „Eine Krone bitte. Die Kronenzeitung muss österreichisch bleiben". Für das Jubiläumsjahr der Republik Österreich gab er in 21 Bänden ein umfassendes Sammelwerk mit Texten österreichischer Autoren seit 1945 heraus (Austrokoffer).

Aktiver Provokateur

Nenning war als politischer Querdenker überzeugter, kritischer Sozialist. Er vertrat einen „integralen Sozialismus", der christlichen Sozialismus, Kommunismus, Marxismus, Revolution und Sozialdemokratie umfasst, was partei­intern zu massiver Kritik und Konflikten führte. Er trat zwar 1954 der SPÖ bei, kritisierte jedoch die Parteiarbeit, weil die Funktionäre durch das „Apparate-Denken" geprägt waren. Seine politische Ausrichtung erklärte er 2003 mit den folgenden Worten: „Rot, grün und hellschwarz, nämlich christlichsozial." Politisch war Nenning sehr aktiv und provozierte mit seinen sozialdemokratischen Reformvorstellungen auch Bruno Kreisky, der ihn allerdings als Intellektuellen schätzte. Kreisky meinte, dass er nicht in der Lage sei, „den hastigen politischen Wendungen des Dr. Nenning zu folgen ? A bißl a Wurstl, a politischer Wurstl ist der Dr. Nenning schon." Die parteioffizielle Sozialistische Korrespondenz sandte einen kritischen Text zu Nenning aus, und Kreisky sagte auf dem SPÖ-Parteitag 1968 polemisch, dass Nenning einen integralen Sozialismus predige und gleichzeitig sich von der sozialistischen Bewegung unterstützen lasse.

Nenning, der sich gekränkt fühlte, war bemüht, die parteioffiziellen Unwahrheiten aus seiner Sicht zu widerlegen. Noch im Oktober 1968 hat er an Kreisky ein Telegramm geschickt: „Auf mein­e Aufforderung, in eine Diskussion über den Zustand des österreichischen Sozialismus einzutreten, hast Du mit Schmähungen und unwahren Behauptungen über meine Person geantwortet. Die Sozialistische Korrespondenz erklärt nun in ihrer Aussendung, ich möge den Weg einer gerichtlichen Klage beschreiten." Nenning hat diese Aufforderung ernstgenommen und die Klage eingereicht. Seine Begründung war, dass die Demokratisierung der Demokratie nicht gelingen könne, wenn nicht einmal die Demokratisierung der Partei(en) erreicht werde. Die SPÖ befinde sich im Zustand des „Demokratischen Stalinismus". Eine Debatte über die Thesen Nennings erfolgte parteiintern nicht. Der Nationalrat hat dann den Abgeordneten Kreisky nicht ausgeliefert, sodass Nenning nicht zu seinem Recht kam.

Die SPÖ lehnte auch Nennings späteres intensives Engagement für die Umwelt und die ökologische Bewegung ab, insbesondere seine Unterstützung der Gründung der „Grünen" und ihrer Idee­n. Höhepunkt war dabei die Ablehnung des geplanten Donaukraftwerks „Hainburg". Bei den Protesten und Besetzungen der Au trat Nenning wie auch auf der Pressekonferenz mit Hirschgeweih auf. Im April 1985 wurde er dann aus der Partei ausgeschlossen, gleichzeitig aber Mitglied der „Schweizer Sozialisten". Auch aus dem ÖGB wurde er 1985 ausgeschlossen, dann aber wiederaufgenommen.

Kirche und Marxismus

Nenning war jedoch nicht nur politisch aktiv, sondern auch in den Bereichen Religion und Kultur. Die in München von Erich Kellner gegründete Paulus-Gesellschaft veranstaltete mehrere Gespräche zum Dialog „Christen und Marxisten", die in kirchlichen Reformkreisen und bei Reformmarxisten großen Anklang fanden. Nenning nahm Berichte über diese Gespräche mit Vorträgen von Theologen und marxister Theoretiker in das FORVM auf (ab 1965). 1967 wurde die Österreichische Sektion der Paulus-Gesellschaft gegründet und Nenning zum geschäftsführenden Vorsitzenden ernannt. Er unterstützte die Arbeitsgemeinschaft Christen und Sozialisten in der SPÖ und den Diskurs mit den Marxisten. Das NEUE FORVM war das Sprachrohr der Aktivitäten der Paulus-Gesellschaft, die sich zu einem internationalen Religionsdialog entwickelte. Zum Verhältnis Kirche und Sozialismus hat die SPÖ im Entwurf ihres Linzer Programms u. a. festgestellt: „Wenn die Kirchen die von ihnen für sich geforderte Toleranz auch dem demokratischen Sozialismus zubilligen, wird sich der Weg zu einer Verständigung zwischen ihnen und der sozialistischen Bewegung eröffnen."

Nenning war auch Vorsitzender von „Amnesty International" in Österreich und Mitglied zahlreicher anderer Vereine und Gesellschaften. Wie seine umfassende Bibliothek verdeutlicht, hat er sich auch um kulturelle Belange gekümmert und sich sehr kunstinteressiert gezeigt. Durch seinen kritischen Blick hat sich der Intellektuelle und Querdenker, der aus einem protestantischen Elternhaus kam und später zum Katholizismus konvertierte, als brillante, aber auch als schillernde Persönlichkeit der österreichischen Kulturszene erwiesen.

Mit seiner Frau Evi Födermair-Nenning zog er sich im Alter in deren Heimatort Waidring zurück. Dort befindet sich im Gebäude der Volksbücherei seine umfangreiche Bibliothek. Nenning starb im 84. Lebensjahr 2006. Beerdigt wurde er in Mödling. In Waidring findet am 26. Mai in Erinnerung an den kritischen Denker und Schriftsteller eine Lesung aus seinen Werken statt. Am 20. Oktober wird sich in Waidring eine Tagung mit dem Schaffen Nennings auseinandersetzen.