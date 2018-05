Von Denise Daum

Innsbruck – In Tirol kommen die Leute nicht nur beim Reden, sondern auch beim Sporteln zusammen. Drei junge Frauen lernten sich über ihre Leidenschaft – Freiluftsport in allen Varianten – kennen. Beim gemeinsamen Schwitzen kamen Carina Unterkircher aus dem Wipptal sowie die Stubaierinnen Teresa Troppmair und Eva Maria Huemer auf die Idee, mit ihrem Hobby Gutes zu tun, und stellten das Projekt „Charity Arrow“ auf die Beine.

Von 12. bis 14. Juli sammeln die drei Mädels mit bereits zusammengestellten Teams in drei Disziplinen auf drei Routen Kilometer. Das für jeden Kilometer erzielte Sponsorgeld fließt in einen Spendentopf. Über drei verschiedene Routen starten die Teams in den Disziplinen Rennrad, Mountainbike und Berglauf. Am Ende haben alle ein Ziel: die Innsbrucker Hungerburg. Am dritten Tag sind für die letzte Etappe ambitionierte Hobbysportler eingeladen, zur Truppe zu stoßen und selbst zu spenden. „Jeder kann dabei für sich festlegen, wie viel er pro Kilometer spenden will“, erklärt Organisatorin Carina Unterkircher. Bis 7. Juli können sich Interessierte anmelden (auf outdoorchicks.org/charityarrow). Die Teilnehmerzahl pro Sportart ist auf 25 begrenzt. Unterkircher betont, dass das Event kein Rennen ist. „Es geht nicht um Zeit, sondern um den guten Zweck und das gemeinsame Sporteln.“

Die Spenden werden zu je gleichen Teilen auf folgende Projekte aufgeteilt: Make a Wish Foundation Österreich, die schwer kranken Kindern einen Herzenswunsch erfüllt; den Wipptaler Verein „Sowiedu“ von Eltern mit schwer behinderten Kinder; „Protect our winters“, eine Offensive, die sich für umweltfreundliches Verhalten in den Bergen einsetzt.