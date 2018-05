Kufstein – Kollabierte Personen, blutende Wunden und gebrochene Knochen: Am 2. Juni werden Dutzende „Patienten“ in der Kufsteiner Innenstadt um Hilfe rufen – und diese auch erhalten.

Beim Landesjugendwettbewerb des Roten Kreuzes gilt es für 500 Nachwuchssanitäter und ihre Betreuer, bei inszenierten Notfällen die Nerven zu bewahren und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Erstmals wieder seit 20 Jahren findet der Bewerb heuer im Bezirk Kufstein statt. 54 Gruppen aus Tirol haben sich dafür im April qualifiziert und messen sich am Entscheidungstag in drei Kategorien. Von der Kufstein Arena aus starten die 13- bis 17-Jährigen in die Innenstadt und treffen dort auf realistische Szenarien. Wie viele Personen sind verletzt, was ist zu tun? Die Jugendlichen wissen vorher nicht, was auf sie zukommt. „Das handhaben wir seit Jahren extrem streng, damit keine Infos zu den Teilnehmern durchdringen. Bis die Gruppe zur Station kommt, weiß nur eine Handvoll Personen, was dort auf sie wartet“, führt Nina Dissertori vom Organisationsteam aus. „Helfen ist keine Frage des Alters, sondern der Einstellung“, lautet das Credo. Seit Monaten trainieren die Jugendlichen, verfeinern ihre Kenntnisse. Sitzt der Verband richtig, ist der Patient entsprechend gelagert und was sagt man zu einem ängstlichen Verunfallten? Die Augen und Ohren der Jury werden am Bewerbstag alles penibel aufnehmen. Und sie werden nicht die Einzigen sein: Alle Stationen in der Innenstadt sind öffentlich zugänglich, Zuschauer sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht: Interessierte können hier ein wenig „Rettungsluft“ schnuppern und sich für die Freiwilligenarbeit des Roten Kreuzes begeistern lassen.

Tatsächlich in Lebensgefahr schwebt keiner der schauspielenden Verletzten, täuschend echt geschminkte und modellierte Wunden machen die Situation aber für alle Teilnehmer authentisch.

Die ersten Rettungsteams rücken um 8 Uhr aus, gegen 17 Uhr dürfte die letzte Gruppe alle ihre Patienten versorgt haben. (jazz)