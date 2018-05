Von Michaela S. Paulmichl

Wildschönau – Chris Moser ist gerade von einer internationalen Ausstellung aus Dortmund in die Wildschönau zurückgekehrt, als einziger Österreicher war er dazu eingeladen und ist nun voller Elan. „Tierschutz spielt in der Kunst eine immer größere Rolle. Es ist kein Randthema mehr.“ Immer wieder ist der Künstler und Aktivist – „Kunst muss politisch sein“ – im gesamten deutschen Sprachraum unterwegs, um über seine Arbeit zu sprechen, Vorträge zu halten oder aus seinen Büchern zu lesen. Vier hat er bisher geschrieben, dabei seine Erlebnisse verarbeitet, darunter vor allem das einschneidenste in seinem Leben – den Tag, an dem frühmorgens die Polizei vor der Tür stand, sein Haus durchsuchte und ihn verhaftete. Dieser 21. Mai 2008 jährt sich morgen Montag zum zehnten Mal.

Was folgte, ist bekannt: drei Monate Untersuchungshaft und der Wiener Neustädter Tierschutzprozess, der als Justizskandal national und international für große Empörung sorgte. 13 Aktivisten standen wegen Bildung einer kriminellen Organisation nach § 278a Strafgesetzbuch – auch Mafiaparagraf genannt – ohne Beweise 14 Monate lang vor Gericht. Alle wurden freigesprochen.