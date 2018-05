Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Ein Testament aufzusetzen bedeutet, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Wohl auch deshalb hinterlässt bei Weitem nicht jeder einen letzten Willen. Im Gegenteil: „Der Großteil der Österreicher macht kein Testament. Nur 35 Prozent über 60 Jahre haben ein Testament verfasst. Bestimmt man keinen Erben, wenn man keine Verwandten hat, fließt das Erbe automatisch an den Staat“, erklärt Andreas Anker, Pressesprecher des Fundraising Verbands Austria. In Österreich werden pro Jahr 900 Nachlässe als erblos gemeldet. Zwischen 2012 und 2015 fielen immerhin laut Anker 12 Millionen Euro an Erbschaften mangels Erben dem Staat anheim. Daher informiert der Fund­raising Verband in einer Broschüre und durch Veranstaltungen über das neue Erbrecht, das Anfang 2017 in Kraft getreten ist.

Seit 2012 gibt es zudem die Initiative „Vergissmeinnicht“ in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Notariatskammer. „Mit dieser Initiative wollen wir informieren, dass man neben Angehörigen auch gemeinnützige Organisationen in seinem Testament bedenken kann“, so Anker. Von dieser Möglichkeit machen immer mehr Österreicher Gebrauch. 2017 wurden die 69 Partner-Organisationen der Initiative „Vergissmeinnicht“ mit 60 Millionen Euro an Testamentsspenden unterstützt, was einen neuen Rekord bedeutet. „Jeder 10. Spendeneuro wird also mittlerweile über Testamente gespendet“, freut sich Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands. Obwohl die Palette der gemeinnützigen Organisationen breit ist – von den Bereichen Soziales, Gesundheit, Menschenrechte, Entwicklungszusammenarbeit, Tier- und Umweltschutz, Kunst und Kultur bis zu Wissenschaft und Bildung –, „sind es vor allem die Organisationen, die sich für Kinder oder Tiere einsetzen, die am stärksten im letzten Willen bedacht werden“, weiß Anker. Wie wichtig die Testamentsspenden sind, kann Nora Deinhammer von SOS-Kinderdorf nur unterstreichen: „Sie machen bei uns einen beträchtlichen Teil des gesamten Spendenaufkommens aus. Sie reichen vom kleinen Geldbetrag bis zur großen Immobilie.“

Bevor das Testament zugunsten von SOS-Kinderdorf aufgesetzt wird, „überlegen sich die Menschen sehr lange, ob wir vertrauenswürdig sind, und beobachten unsere Arbeit oft über Jahrzehnte“, sagt Deinhammer. Viele der Spender nehmen zudem aktiv Kontakt zur Organisation auf, „unte­r anderem, um ein bestimmtes Projekt zu besuchen, das sie unter­stützen wollen“. Kleinere Organisationen wie Jugend die Welt/Don Bosco kommen dagegen nur „in Einzelfällen“ in den Genuss von Testamentsspenden, wie Kurt Schmidl von Don Bosco sagt. „Entweder sind die Spender kinderlos oder es gibt dafür sozial/religiöse Motive“, so Schmidl.

Oft haben die Menschen auch einfach das Bedürfnis, „etwas Bleibendes zu schaffen, das vielleicht sogar ihren Namen trägt“, weiß Philipp Schwarz, Präsident der Tiroler Notariatskammer. „Es gibt ja in unserer Gesellschaft immer mehr Singles und Menschen, die keine Kinder haben. Und bei denen sehen wir zunehmend, dass sie genau überlegen, was mit ihrem Ersparten passieren soll. Sie haben dabei oft ein konkretes Projekt im Auge, weil sie nicht wollen, dass ihr hart erspartes Geld z. B. dann für Verwaltungsaufgaben einer Organisation aus­gegeben werden könnte.“