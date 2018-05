Kitzbühel – Farbenprächtig ging es in den vergangenen Tagen in Kitzbühel zu. Der Mittelschüler-Kartellverband (MKV) hielt sein jährliches Verbandstreffen in der Gamsstadt ab. Rund 2000 Mitglieder aus allen Bundesländern waren anwesend.

Der offizielle Festakt begann am Sonntagnachmittag mit einer heiligen Messe, die von Weihbischof Hansjörg Hofer im Sportpark zelebriert wurde. Bevor der große Umzug durch die Stadt folgte, gab es einen landesüblichen Empfang. Die Knappenmusikkapelle Brixlegg spielte dabei auf und die Schützenkompanie Kitzbühel unter Hauptmann Hans Pletzer feuerte eine Ehrensalve ab.

Ein schier nicht enden wollender Festzug begab sich dann in die Innenstadt, wo Bürgermeister Klaus Winkler und Landesrat Johannes Tratter, selbst Mitglieder der Tiroler Vereinigung, zu den Versammelten sprachen. „Hier wird die Tradition großgeschrieben“, erklärte Winkler und er bedankte sich dafür, dass einige Engagierte die monatelange Planung und Organisation auf sich genommen haben. Schmunzelnd gab er auch bekannt, dass der Bierkonsum in den vergangenen Tagen österreichweit am stärksten in Kitzbühel gestiegen sei.

Landesrat Tratter betonte, dass der Pennälertag für jeden etwas Besonderes sei. Vor allem das Ehrenamt der katholischen Farbstudenten, die bereit sind, in der Gesellschaft und im Staat Funktionen zu übernehmen, sei hervorzuheben. Raimund Zettinig, dem Vorsitzenden des Tiroler Mittelschulverbandes, sprach Tratter seinen besonderen Dank im Zusammenhang mit der Organisation aus. (be)