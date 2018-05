Landeck – Er war zwölf Jahre Religionslehrer in Landeck, bevor er 1982 in die Demokratische Republik Kongo kam. Seit 36 Jahren engagiert sich der heute 83-jährige Salesianerpater Johann Kiesling dort nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“. Sein Missions­gebiet ist fast so groß wie Tirol. Kiesling kämpft gegen Armut und Elend, sein Einsatz gilt auch der Bildung für die Jugend.

Der gebürtige Niederösterreicher pflegt enge Beziehungen zum Oberland, speziell zu Freunden und Ex-Schülern im Raum Landeck. Viele haben den engagierten Missionar über Jahre mit Sach- und Geldspenden unterstützt.

Kürzlich traf er am Land­ecker Bahnhof ein, um Freund­e zu treffen und vor allem, um ihnen zu danken. „Leider hab­e ich nur eine Stunde Zeit, dann muss ich wieder nach Wien“, bedauerte der Missionar gegenüber der Unterstützergruppe. Mit dabei waren Filmpionier Hubert Walterskirchen und Unternehmerin Christine Handl. „Die beiden betreuen mich seit 32 Jahren“, verriet Kiesling nach seinem Landeck-Besuch per E-Mail. Walterskirchen hatte mit ihm einen Missionsfilm produziert, der in der ORF-Sendung „Orientierung“ ausgestrahlt wurde.

Trotz gesundheitlicher Probleme will der Salesianerpater in Afrika weiterarbeiten. Zuletzt litt er an einer schweren Nierenerkrankung. Ein­e Operation im Kongo war nicht möglich. Nur mit Glück schafft­e er es, in ein Flugzeug nach Wien einzusteigen. Die OP in Wien sei gelungen und es gehe wieder bergauf mit ihm, versichert­e er seinen Land­ecker Freunden. (hwe)