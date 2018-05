Von Wolfgang Otter

Alpbach – 2017 war kein gemütliches Jahr für die Feuerwehren. „Wir hatten kein gravierendes Großereignis, aber bemerkenswert ist, dass es viele kleine Einsätze gegeben hat“, bilanzierte Bezirksfeuerwehrinspektor Stefan Winkler beim Bezirksfeuerwehrtag, der im Congress Centrum Alpbach stattfand. Zu 1848 Einsätzen mussten 2017 die 42 Freiwilligen Feuerwehren und vier Betriebsfeuerwehren des Bezirks ausrücken. Das sind um acht Prozent mehr als noch 2016.

Dabei haben besonders Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen stark zugenommen, Einsätze, die laut Winkler „schwer zu verarbeiten sind, wenn man Menschen aus Autos herausschneiden muss“. Besonders stark zugenommen haben auch die Hilfeleistungen bei Unwettern. Ein Thema sind auch wieder die Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen, „die haben leider wieder zugenommen“, erklärte Winkler. In Summe waren die Frauen und Männer der Wehren bei Einsätzen knapp 18.000 Stunden unterwegs.

Die Feuerwehren zählen derzeit 3046 aktive Mitglieder, um 16 weniger als 2016. Unter anderem ist das auch auf die sinkende Zahl der Frauen zurückzuführen. 2016 waren noch 90 Feuerwehrfrauen im Dienst, 2017 waren es 71. Dem stehen aber 240 Jungfeuermitglieder gegenüber. Immerhin konnten im Vorjahr 34 Nachwuchshelfer in den aktiven Stand übernommen werden.

„Der leichte Rückgang sollte uns keine Sorgen bereiten, wir brauchen keine Karteileichen, wir brauchen Frauen und Männer, die hinter der Feuerwehr stehen und im Einsatz wissen, was notwendig ist“, sagte Landeskommandant Peter Hölzl. 2017 war auch ein Jahr des Generationswechsels: So gab es 17 neue Kommandanten, 22 neue Stellvertreter, 15 Schriftführer und 17 Kassiere. Auch in Alpbach beim Bezirksfeuerwehrtag standen Wahlen auf dem Programm. Und auch dabei war ein teilweiser Generationswechsel vorprogrammiert: Bezirkskommandant-Stv. Erwin Acherer – ein Urgestein des Feuerwehrwesens – muss sich altersbedingt zurückziehen. Ihm wurde die höchste Ehre zuteil, die der Bezirksverband zu vergeben hat: Acherer wurde zum Ehrenmitglied ernannt, ebenso Helmut Burgstaller, Altkommandant von Kirchbichl und Abschnittskommandant.

Bei den Neuwahlen gab es einen klaren Vertrauensbeweis für Bezirkskommandant Hannes Mayr. Zur Wahl des Stellvertreters stellten sich dann Andreas Oblasser und Florian Thrainer, gewählt wurde Oblasser. Um das Amt des Kassiers bewarben sich drei Kandidaten – Armin Lechner, Christoph Grill und Rudolf Lengauer. Erst im zweiten Wahldurchgang ging Lechner als neuer Bezirkskassier hervor. Schriftführer Michael Leitner wurde bestätigt, es gab keinen Gegenkandidaten zu ihm.