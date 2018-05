Wörgl, Rom – Wie kann Weltfrieden funktionieren, wenn jedes Land eigene Interessen hat? Spielerisch, aber mit beachtlicher Leistung setzten sich neun Kinder der Montessori-Schule Wörgl bei einer internationalen Friedenskonferenz mit diesem und anderen Themen auseinander. Bei der MMUN (Montessori-Model United Nations) in Rom diskutierten die 10- bis 12-Jährigen gemeinsam mit Hunderten Kindern aus der ganzen Welt über Themen, die auf der Agenda der Vereinten Nationen stehen. Die Nachwuchs-Botschafter aus Wörgl vertraten dabei die Anliegen Ägyptens und der Mongolei – diese Länder hatten sie sich im Vorfeld selbst ausgesucht.

Monatelang recherchierten sie über historische Hintergründe, politische Zusammenhänge und die Rolle der Vereinten Nationen. Welche Anliegen und Perspektiven hat die Bevölkerung in den beiden Ländern? Was kann die Welt tun, um sie dabei zu unterstützen? In einminütigen Reden – auf Englisch versteht sich – präsentierten die jungen Teilnehmer ihre Lösungsvorschläge einem Gremium internationaler Diplomaten. Mit der Wörgler Bildungseinrichtung war erstmals eine österreichische Schule bei der jährlichen Konferenz vertreten.

Zurück in Tirol arbeiten die künftigen Friedensbotschafter nun daran, die gewonnenen Eindrücke und Diskussionsergebnisse zu dokumentieren – bis zum Friedensnobelpreis ist es aber noch ein langer Weg.

Noch nicht ganz am Ziel angekommen ist auch die Finanzierung der Teilnahme: Für das Projekt werden noch Sponsoren gesucht. Weitere Infos dazu unter www.lernwelt.cc. (jazz)