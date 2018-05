Von Helmut Mittermayr

Reutte – Wollte die Republik Österreich einen Imagefilm herstellen, in dem Neuankömmlingen ein Leuchtturmprojekt in Sachen Integration gezeigt wird, dann müsste sie ein Filmteam ins obere Lechtal schicken. In Holzgau haben sich zwei afghanische Familien eingerichtet und sich in nur zweieinhalb Jahren intensiv in das Dorfleben eingebracht. Die Idylle hat nur einen Haken: Die vorgelebte Super-Integration löst kein Bleiberecht aus, wie die aktuelle Entwicklung zeigt. Ablehnende Asylbescheide flatterten dieser Tage ins Pfarrwidum hoch über dem Ort, wo die zwei Familien wohnen. Pfarrer, Bürgermeister, Ärzte, eine ehemalige Lehrerin und viele mehr sind in den Kampfmodus übergegangen. Der Tenor: Lasst uns die Flüchtlinge. Sie tun uns gut und haben das Leben im Ort bereichert.

Samstagabend nach dem Messbesuch im angrenzenden Widum: Bürgermeister Günther Blaas, Pfarrer Karlheinz Baumgartner und die frühere Lehrerin Else Knittel erzählen, warum sowohl Familie Mohamadi als auch eine zweite auf keinen Fall nach Afghanistan heimgeschickt werden sollen. Beim Aufzählen der positiven Beispiele für das Dorfleben könnte so mancher Einheimischer weniger integrationswillig erscheinen: Mitglied bei der Feuerwehr, Teilnahme als ganze Familie bei den Skirennen und Dorffesten, Fußballtrainer für Holzgau und Steeg, bei der Arbeit hoch geschätzt.

Mohammad, von Beruf Maurer, ist mit dem zweiten Vater Reza dem Bauhof zugeteilt. Beide seien sehr fleißig und haben am Arbeitsplatz so wie ihre Kinder in der Schule Freunde gefunden, wird erzählt. Bürgermeister Blaas hält ein flammendes Plädoyer für den Verbleib der beiden Familien: „Sie haben uns bereichert, nicht wir sie. Wenn die Kinder am Morgen auf dem Weg zur Schule an meinem Haus vorbeilaufen, freue ich mich immer über das zusätzliche Leben, das sie ins Dorf gebracht haben.“ Blaas räumt die anfängliche Skepsis einiger Holzgauer, als die Asylwerber ins Dorf gekommen sind, gern ein. Aber das habe sich längst gelegt. „Beim Kind’rtheatr hot ma gmuant, s’Madle isch a Holzgari’“, schmunzelt Blaas über den nahezu autochthonen Dialekt der siebenjährigen Kosar. In Holzgau würden 400 Menschen leben, „da packen wir die drei Prozent Zuwachs leicht“, rechnet er vor.

„Alle haben in kurzer Zeit unglaublich gut Deutsch gelernt. Das war ihnen sehr wichtig“, sagt Pfarrer Baumgartner – und nennt auch eine Vielzahl von Helfern, die zur raschen Integration im Ort beigetragen haben. Etwa eigene „Verdeutscher“ oder „Dorfbesonderheitenerklärer“ und Hilfegeber wie Ärzte, Lehrer und die Schulbehörde.

Shahla Hosseini arbeitet im Gastgewerbe. Sie und ihr Mann haben längst schriftliche Job­angebote, für den Fall, dass sie bleiben können. Auch im Widum könnten sie bleiben, haben Gemeinde und Pfarre bereits zugesagt. Was den Pfarrer verwundert: „Mohammad ist kein Macho, wie man es von einem Kulturkreis am Hindukusch erwarten könnte.“ Und der Angesprochene ergänzt: „Ich bin mit Frau und Kindern auf Augenhöhe, kein Chef.“ Er wurde schon als 17-Jähriger von den Taliban eingesperrt und sah sich als Mitglied der schiitischen Ethnie der Hazara von der sunnitischen Mehrheit bedroht, bis er mit der ganzen Familie die Flucht nach Europa wagte. Jedenfalls nicht Grund genug, um Asyl genehmigt zu bekommen. Pfarrer Baumgartner konsterniert: „Wir, ihre ,Beschützer‘, haben ihnen immer gesagt: Seid arbeitsam, helft überall, macht euch einen guten Namen bei den Einheimischen.“ Das hätte man ihnen gar nicht empfehlen müssen. Sie seien glücklich, dass man sie überall dabeihaben wollte. „Und nun wird ihre Kontaktfreudigkeit und Hilfsbereitschaft ins Gegenteil verkehrt und ihnen bei der behördlichen Befragung gesagt, solche Leute brauche Afghanistan.“ Anwälte werden nun von Einheimischen eingeschaltet und bezahlt, um erfolgreich in Berufung gehen zu können.