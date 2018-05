Von Matthias Christler

Innsbruck – Als kleinste Hunderasse der Welt hat der Chihuahua einen schweren Stand, er wird von vielen nur als modisches Accessoire wahrgenommen. Normalerweise wiegen die Tiere zwischen 1,5 und 3 kg, doch es werden sogar noch leichtere, „handlichere“ Exemplare gezüchtet. Und genau hier beginnt das große Problem dieser Hunderasse, die immerhin eine der ältesten überhaupt ist und von klein gewachsenen Wölfen aus dem Nahen Osten abstammen soll. In den falschen Händen, wenn sie also nur als Schoßhündchen betrachtet werden und sowohl ihr Spieltrieb unterdrückt als auch der nötige Zeitaufwand unterschätzt wird, können Chihuahuas zu kläffenden Plagegeistern werden.

Aus diesem Grund war Inge Welzig, jahrelange Kämpferin im Tierschutzverein für Tirol, so schockiert, als sie auf eine Internet-Versteigerung von 23 Kleinsthunden, hauptsächlich Chihuahuas jeden Alters, vom Welpen bis zu alten Hunden, aufmerksam gemacht wurde. Die „Artikelbeschreibung“ lautete zum Beispiel wie folgt: „Chihuahua Hund. Name Belissim­a. Langhaar, weiß-braun, drei Jahre alt. Anzahl Klicks 514, Anzahl Gebote 10, Startgebot 125 Euro. Aktuelles Gebot 310 Euro.“ Die Schätzwerte lagen für die 23 Exemplare zwischen 250 und 800 Euro. „Für jeden Tierfreund ist so eine Internet-Versteigerung von 23 Kleinsthunden ein Albtraum“, sagt sie, vor allem weil man nicht überprüfen könne, zu wem der Hund kommt – ob er eben nur als Handtaschen-Hund missbraucht oder ihm doch ein artgerechtes Leben ermöglicht wird. Welzig ging der Sache nach, nahm mit dem Züchter aus dem Pitztal, der in ein privates Konkurs-Verfahren geraten ist, und mit dem Masseverwalter Kontakt auf. Die Bedenken, dass die Tiere bei dem Züchter nicht gut behandelt worden wären, lösten sich schnell auf. Sie attestiert dem Mann große Kompetenz und bezeichnet ihn als Tierfreund, der unglücklich in eine finanzielle Notlage gekommen sei.

Seit Mai 2017 zogen sich die Gespräche zwischen Züchter und Masseverwalter, Rechtsanwalt Christopher Fink aus Imst, hin. Der verteidigt die Internet-Auktion: „Der Züchter hat mehr als ein halbes Jahr Zeit gehabt, geeignete Käufer zu finden. Weil das nicht geschah bzw. Hunde verkauft, der Kaufpreis aber nicht an die Masse abgeführt wurde, kamen die Tiere auf die Internet-Auktionsseite der Justiz. In rechtlichem Sinn sind sie eine Sache.“ Zum Vorwurf von Inge Welzig, dass man so nicht garantieren könne, wer mitsteigert, meint der Masseverwalter: „In einem Insolvenz­verfahren ist es leider nicht möglich, sich jeden Käufer genau anzuschauen. Das lässt sich praktikabel nicht durchführen.“

Doch Inge Welzig fand eine andere Lösung. „Ich konnte durch Auftreiben eines Kredits und durch die finanzielle Hilfe der Mutter des Züchters verhindern, dass die Hunde in unqualifizierten Händen gelandet wären, und so dürfen sie weiterhin in fröhlicher Rudelhaltung bleiben“, berichtet sie von einem schlussendlich guten Ausgang der Geschichte. Die Chihuahuas wurden aus dem Verfahren herausgekauft und leben weiterhin beim Züchter.

Von dem ganzen Trubel dürften sie nichts mitbekommen haben. Damit andere Tiere, Tierhalter und Züchter gar nicht erst in diese Situation kommen, nimmt Welzig diese verhinderte Internet-Versteigerung als Anlass und versucht eine Änderung des Insolvenzgesetzes in die Wege zu leiten. In Rechtsfragen wird sie von einem anderen Rechtsanwalt, der zufällig ebenfalls Fink heißt, beraten. Herbert Fink, Experte für Insolvenzrecht in Innsbruck, erklärt, was derzeit laut Gesetz möglich ist und was nicht. „Ausgenommen für eine Versteigerung sind Haustiere, zu denen man eine gefühlsmäßige Bindung hat. Wenn der Wert allerdings mehr als 750 Euro beträgt, ist das Tier trotzdem pfändbar“, sagt er.

Der Ansatz von Inge Welzig ist, dass weder der Wert des Tieres noch wem es gehört, ob privater Besitzer oder Züchter, entscheidend sind für die Versteigerung: „Hunde und auch Katzen gehören im Insolvenz­gesetz aus der Möglichkeit einer Versteigerung ganz herausgenommen“, sagt sie und das hat sie in einem Brief an Justizminister Josef Moser geschrieben.

Sie glaubt allerdings nicht, dass so ohne Weiteres eine Gesetzesänderung möglich sein wird, aber ein „Zusatz sollte schneller gehen“. Derzeit wartet sie noch auf eine Antwort aus dem Ministerium. Wer Ing­e Welzig kennt, der weiß, dass sie zum Wohl der Tiere hartnäckig sein kann. Das hat sie mit ihrem Einsatz für die Chihuahuas einmal mehr unter Beweis gestellt.