Von Christoph Blassnig

Lienz – Es wird in naher Zukunft an den Grundfesten der katholischen Kirche gerüttelt werden müssen, sagt Dekan Bernhard Kranebitter. Mit 1. September des Jahres übernimmt der bisherige Dekan der Pfarre Zur Heiligen Familie in Lienz die Leitung der Pfarren Allerheiligen und Kranebitten in der Stadt Innsbruck von Franz Troyer, der nach Osttirol zurückkehrt. „Ich gehe als Nordtiroler gerne heim nach Nordtirol“, freut sich Kranebitter schon. Nach 13 Jahren Heimat in Lienz sei es für ihn Zeit, noch einmal aufzubrechen. „Und wohin geht man lieber, als in die Nähe seiner Eltern, der Familie und seiner Freunde“, sagt der gebürtige Telfer, der seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. „Wenn ich jetzt nicht gehe, würden es wohl 30 Jahre werden.“ Mit Respekt und Freude sehe er seinen zukünftigen „toll aufgebauten und sehr lebendigen Seelsorgeraum Allerheiligen und Kranebitten in Innsbruck“.

Franz Troyer war schon von 1992 bis 1996 als Kooperator in der Stadtpfarrkirche St. Andrä tätig und kommt nun als Pfarrer dorthin zurück. Gleich lange wie Dekan Kranebitter in der Familienkirche bekleidete der aus Afrika stammende Jean Paul Ouedraogo bisher das Priesteramt in St. Andrä. Ouedraogo wechselt wie Kranebitter nach Nordtirol und übernimmt mit 1. September den Seelsorgeraum Hatting, Inzing und Polling.

Der Seelsorgeraum Lienz-Nord unter Franz Troyer umfasst ab 1. September die Pfarren St. Andrä und Grafendorf mit den Seelsorgestellen Peggetz und Thurn. In Oberlienz tritt mit 31. August Pfarrer Josef Wieser in den Ruhestand. Seine Nachfolge obliegt dann Damian Frysz, der damit Virgen und Prägraten an Ferdinand Pittl abgibt. Pittl wiederum wird mit September ein Kooperator für den Seelsorgeraum Matrei-Huben-Kals-Prägraten-Virgen zur Seite gestellt, nämlich Zdzislaw Thomas Zajac, bisher Vikar im Seelsorgeraum Fiecht-Stans-Vomp.

In der Pfarre Zur Heiligen Familie übernimmt der bisherige Kooperator im Seelsorgeraum Lienz-Süd, Siegmund Bichler, das Priesteramt und folgt Kranebitter somit auch als Pfarrprovisor für Leisach, Lavant und Tristach mit der zusätzlichen Seelsorgestelle Amlach. Die Franziskaner in St. Marien nehmen gemeinsam die Aufgabe eines Vikars im Seelsorgeraum wahr.

Die Priestersituation in der Diözese sei prekär, befindet Bernhard Kranebitter. Es sei vom Bischof abwärts allen bewusst, dass es in Zukunft mit den Besetzungen so nicht mehr weitergehen könne. „Wir werden alles versuchen, damit wieder junge Männer im zölibatären Leben eine positive und erfüllende Perspektive sehen“, sagt Kranebitter. Gleichzeitig müsse man andere Zugänge öffnen. „Frauen und Männern, auch verheiratet, müssen wir das Amt der Berufung ebenfalls zugänglich machen“, ist Kranebitter überzeugt. Was bei anderen christlichen Glaubensgemeinschaften möglich sei, könne doch auch für die katholische Kirche gelten. Bischof Hermann Glettler werde in dieser Angelegenheit ein entschiedenes Wort in Richtung Bischofskonferenz und bis nach Rom richten. Denn noch mehr an den Grundfesten der Kirche rüttle, wenn vor Ort gar keine Eucharistie mehr stattfinden könne. Auch Franz Troyer meint, dass die Kriterien für das Priesteramt neu zu überdenken seien.