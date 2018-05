Prutz, Ladis – Die letzte Light-Helptour nach Nepal liegt erst vier Monate zurück, und schon plant der Prutzer Menschenfreund und Künstler Frizzey Greif gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Christine Jarosch die nächste Benefiz-Aktion. Die Grundlage soll unter anderem ein Spendenabend am 23. Juni im Veranstaltungszentrum Rechelerhaus in Ladis sein, bei dem Greif auch erstmals Filmmaterial seiner vergangenen Reise zeigt.

Das Land am Himalaya, das 2015 von starken Erdbeben erschüttert wurde, ist zum wiederholten Mal Ziel von Greifs Bemühungen. 2017 hat er in Jogidanda die erste Frizzey Light School eröffnet und neben Anoraks und Schlafsäcken auch Medikamente verteilt. In vielen Gebieten sei man Ersthelfer gewesen, betont der Künstler, der in Regionen vorgedrungen ist, „die höher sind als der höchste Berg Österreichs, wo es weder Bildung noch Kinderrechte gibt und es nur ums Überleben geht“.

Beim „Frizzey Light Benefiz Event“ werden auch heuer wieder Bilder namhafter Künstler versteigert. „Jede Eintrittskarte, Versteigerung, jeder Mitgliedsbeitrag, Sponsor, freiwillige Helfer rettet Leben vor Ort“, verspricht Greif. Anmeldung zum Benefiz-Abend sind bis spätestens 18. Juni unter verein@frizzey-light.org möglich.

Erst kürzlich konnte Greif bei einem Tag der offenen Tür 60 Besucher begrüßen und neue Mitglieder und Unterstützer für seinen Light-Hilfsverein gewinnen. (TT, mr)