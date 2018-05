Von Walter Zwicknagl

Münster – Der alte Musikpavillon in Münster fiel schon vor einigen Wochen der Spitzhacke zum Opfer und eifrig war man nun mit den Vorbereitungsarbeiten für ein neues Dorfzentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gemeindeamt am Werk. Gestern gab es den offiziellen Auftakt für das Millionenprojekt. „Im Sommer des nächsten Jahres wollen wir damit fertig sein“, sagte BM Werner Entner, als er mit Landesrat Johannes Tratter und Walter Peer (Communalp GmbH) eine Zeitkapsel deponierte. Das Gemeindeamt, ein Mehrzwecksaal, eine Seniorenstube und Räumlichkeiten für den Dorfchronisten werden die drei Baukörper beherbergen. „Zudem können 49 Tiefgaragenplätze angeboten werden. Ursprünglich war von 25 Stellplätzen die Rede“, zeigt der Gemeindechef auf. Die Kosten bezifferte er mit sieben Millionen Euro. Natürlich wird auch ein neuer Musikpavillon errichtet. Dass der Innenhof durch eine mobile Überdachung gänzlich geschlossen werden kann, sei ein großes Plus.

Und was passiert mit dem jetzigen Gemeindeamt? „Dort wird das Probelokal der Bundesmusikkapelle sein, auch die Schützengilde und die Ratschenmander sind da untergebracht. Die Amtsräume werden in gut einem Jahr aber als Kindergartenbereich zur Verfügung stehen“, berichtet Werner Entner. „Dem Dorfzentrum als Ort der Begegnung und Zentrum des örtlichen Geschehens architektonisch einen Rahmen und damit Identität zu geben, war ein zentrales Anliegen“, meint Walter Peer, dem die aktive Bürgerbeteiligung imponiert. Im Rahmen eines „wettbewerblichen Dialogs“ habe man nach den besten Lösungen gesucht, vermerkt der Bürgermeister. Die Pläne stammen von Conrad Messner (Architekturbüro DINA4). Erfreut ist Entner, weil LR Johannes Tratter zwei Millionen Euro an Unterstützung durch das Land versprach.