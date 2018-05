Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Das Ausbleiben des Monsunregens, Dürre, Nahrungsknappheit, Hunger. Wie sich der Klimawandel in den ärmsten Regionen auswirkt, hat Bischof Hermann Glettler im vergangenen Jahr bei einer Reise in den Südsudan gesehen. „Auch wenn die Auswirkungen bei uns noch nicht so wahrnehmbar sind – vom Klimawandel sind die Ärmsten wieder zuerst betroffen“, sagt Glettler und fordert eine Kurskorrektur und ein Umdenken, was die heutige Maßlosigkeit betrifft. „Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist in der Heiligen Schrift verankert. Es ist Zeit, etwas zu tun. Wir müssen dafür sorgen, dass das gemeinsame Haus ,Schwester Erde‘ bewohnbar bleibt.“

Dabei will die Diözese Innsbruck nicht mit erhobenem Zeigefinger belehren, sondern mit gutem Beispiel vorangehen. Auf den Tag genau drei Jahre, nachdem Papst Franziskus seine Öko-Enzyklika „Laudato si“ veröffentlichte, hat die Diözese gestern ihre Nachhaltigkeitsstrategie präsentiert. Sie ist das Ergebnis eines mehrjährigen Prozesses, bei dem in Arbeitsgruppen und Diskussionen letztlich acht Handlungsfelder (siehe Kasten rechts) definiert wurden. „Die Diözese verpflichtet sich, der Nachhaltigkeitsstrategie treu zu bleiben. Warum? Weil es die hohe Dringlichkeit gibt. Und ohne Ziele rückt die Thematik weit weg“, erklärt Bischof Glettler. Die Idee der Nachhaltigkeitsstrategie sei es, Schöpfungsverantwortung in allen Bereichen des diözesanen Wirkens zu leben und sichtbar zu machen – so wie es auch die Österreichische Bischofskonferenz im Herbst 2015 beschlossen hat. „Nachhaltigkeit ist für die Diözese Innsbruck eine ökologisch, sozial und ökonomisch zukunftsfähige Entwicklung in allen Handlungsfeldern. Diese soll ein menschenwürdiges Leben in Gerechtigkeit und Frieden für alle und die Bewahrung der Schöpfung ermöglichen“, betont Daniela Soier, Umweltbeauftragte der Diözese. Dabei würden nicht nur neue Ideen aufgegriffen, sondern auch bereits Umgesetztes und Bewährtes beibehalten und vertieft.

Anlässlich der Präsentation der Nachhaltigkeitsstrategie hat die Diözese gestern bereits eines der im Papier festgelegten Ziele umgesetzt: den Beitritt zum Klimabündnis Tirol. „Der Klimawandel ist für viele nach wie vor eine Glaubensfrage“, sagt LHStv. Ingrid Felipe, Obfrau des Klimabündnis. Dabei seien die Auswirkungen der Erderwärmung längst nicht mehr zu übersehen. Umso mehr freue es sie, mit der Diözese einen starken Partner als neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ setzt sich das Klimabündnis seit 20 Jahren für eine klimagerechte Welt ein und setzt lokale Klimaschutzprojekte um. Ziel ist es, gemeinsam mit seinen Partnern ein Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil zu schaffen. Im Mittelpunkt stehen dabei umweltfreundliche Mobilität, regionaler Konsum und verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen. Partner des Klimabündnis Tirol sind 72 Gemeinden, 23 Schulen, zwölf Betriebe und seit gestern auch die Diözese Innsbruck.