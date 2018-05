Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Spärlich sind sie meist besetzt, die Zuhörerplätze bei den Schwazer Gemeinderatssitzungen. Am Mittwochabend war das anders. Ein junger Schwazer nach dem anderen kam in den Sitzungssaal. Es gab nicht einmal genügend Stühle für die vielen Zuhörer. Sie waren gekommen, um ihre Bereitschaft für ein Miteinander am Skaterplatz zu zeigen.

Als Jugendreferentin Julia Muglach ihren Bericht vortrug, standen die rund 20 Jugendlichen auf. Sie wollten ihre Präsenz verdeutlichen. Muglach lobte die fleißige Arbeit am Skaterpark, wo die jungen Schwazer selbst Hand anlegen. Auch um einen geringeren Lärmpegel habe man sich bemüht. „Die Holzrampe hat doppelt so laut gescheppert. Mit der neuen Rampe aus Beton wird es leiser“, sagte Muglach. Der Lärm war es, der Anwohnerbeschwerden nach sich zog. „Ich finde es großartig, dass ihr bereit wart, einen Konsens mit allen zu finden“, sagte Muglach und fügte hinzu: „Genießt euren Sport und lasst euch nicht unterkriegen.“

Das haben die Jugendlichen und ihre Betreuer auch nicht vor. Denn obwohl der Skaterpark noch nicht fertig ist, standen bereits die neuen Öffnungszeiten auf der Tagesordnung. Die städtischen Kinderspielplätze können von 8 bis 20 Uhr benützt werden. Die Ballspielplätze sind von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Sonn- und feiertags darf nicht gespielt werden. Skaterpark und Funcourt in der Psennerstraße stehen werktags von 8 bis 12 und von 14 bis 20 Uhr offen. An Sonn- und Feiertagen ist das Skaten und Ballspielen von 10 bis 12 und 16 bis 20 Uhr erlaubt.

„Mir gefällt diese Lösung nicht“, stellte Ersatz-GR Albert Kirchmeyr klar. Während alle anderen Fraktionen die Öffnungszeiten als guten Kompromiss sehen, ärgert sich Kirchmeyr (ehemals FP) über die Einschränkung am Sonntag. „Die Jugendlichen werden sicher nicht Däumchen drehen und warten, bis am Nachmittag wieder geskatet werden darf, und sich andere Plätze in Schwaz suchen“, sagte er. Er stimmte als Einziger gegen die neuen Öffnungszeiten.

„Das ist schon ein bisserl seltsam“, meint Carmen Pfefferkorn von der mobilen Jugendarbeit. Der Skaterpark ist noch nicht einmal fertig und man wisse nicht, wie hoch der Lärmpegel wird, wie gut ihn die Jugendlichen annehmen oder welche Öffnungszeiten sinnvoll sind. „Man muss zuerst schauen, wie alles läuft, und dann über Öffnungszeiten diskutieren“, sagt Pfefferkorn im TT-Gespräch. Ein Problem sieht sie vor allem, wenn das jüngere Kind am Spielplatz herumtollt und das ältere vor dem verschlossenen Skaterplatz steht. Als endgültig nehme man seitens der Jugendlichen die Öffnungszeiten nicht hin. „Wir wollten mit unserem Kommen niemanden einschüchtern, sondern Bewusstsein schaffen, dass der Skaterpark viele betrifft. Auch viele Anrainer nutzen ihn“, sagt Leo Teissl vom Yunit. Dass mancher Anrainer durch den Baustellenlärm strapaziert wurde, sei ihnen klar. Aber deshalb vorab die Öffnungszeiten einzuschränken, mache wenig Sinn. „Wir wollen, dass die Anrainer zufrieden sind. Dazu braucht es aber ein ordentliches Gespräch mit denjenigen, die es so stört“, sagt Teissl. Man wolle einen Konsens finden. Ihm ist es aber auch wichtig, ein Kulturangebot für junge Leute im Freien zu schaffen.