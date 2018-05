Von Jasmine Hrdina

Langkampfen – Wohin sind rund 100.000 Liter Wasser in Langkampfen verschwunden? Darüber zerbricht sich Andreas Karrer, Obmann der Wassergenossenschaft Oberlangkampfen/Niederbreitenbach, den Kopf. Am Mittwoch waren die drei Versorgungstanks, die jeweils 50.000 Liter fassen, bis auf ein Drittel geleert. Als Folge sank der Druck in den Leitungen, einige Bewohner des Ortsteils Niederbreitenbach saßen auf dem Trockenen. „Die Bassins wurden gestern wieder befüllt, alle Einwohner sind versorgt“, versichert Karrer, der aber noch nach Antworten sucht: „Wir wissen nicht, warum der Pegel so weit abgesunken ist.“ Zwar habe man laut Karrer ein Leck in einer der Leitungen in Oberlangkampfen geortet: „Das alleine kann aber kaum dafür verantwortlich sein, dass die drei Tanks fast leer sind.“

Ein generelles Versorgungsproblem stellt er außer Frage, auch nach einer längeren Trockenphase sei dies unwahrscheinlich. „Normalerweise haben wir aufgrund des guten Zuflusses Überwasser“, so Karrer. Auch umliegende Industrie und Einwohner – etwa mit Pools – hätten keinen verstärkten Verbrauch gehabt.

„Wasser sparen“ fordert die Genossenschaft die Bürger in einer ersten Reaktion auf der Webseite der Gemeinde auf. Dies solle keine Panikmache sein, aber „mit dem kostbaren Gut Wasser sollte man achtsam umgehen“, so Karrer.