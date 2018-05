Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck — „Die Tickets, bitte!" Zugbegleiter werden vor allem als Kontrolleure wahrgenommen — manchmal wohl auch in Verbindung mit dem Schreckmoment, wenn der Fahrschein nicht dort ist, wo er sein sollte. Dabei ist das nur ein kleiner Teil ihrer Aufgabe. Wie vielschichtig sie ist, zeigt ein Auszug aus dem Anforderungsprofil der ÖBB: Von der Fähigkeit, mit Konfliktsituationen umzugehen, ist da die Rede, von physischer und psychischer Belastbarkeit und von Charme. Um sich „in sicherheitsrelevanten Fällen souverän durchzusetzen", wie es heißt, wird bei der Ausbildung „besonderes Augenmerk" auf die Schulung deeskalierenden Verhaltens gelegt, sagt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair.

„Ich habe mich in Tirol in den Zügen noch nie unwohl gefühlt", sagt Gerda Venema (31) aus den Niederlanden, und auch ihr Mitschüler Philipp Timofeev (30) aus der Ukraine meint: „Ich fühle mich wirklich sicher an Bord." Sie gehören zu der multinationalen Gruppe künftiger Zugbegleiter aus acht Nationen, die derzeit in den Tiroler Nahverkehrszügen unterwegs ist, um die ersten praktischen Erfahrungen zu machen. Timofeev ist überrascht, wie positiv und freundlich die Fahrgäste reagiert hätten. Ob das bei uneinsichtigen Kunden ohne Ticket auch noch der Fall sein wird, muss sich noch zeigen. Denn laut Gasser-Mair sind es vor allem die verstärkten Kontrollen, die in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Zunahme der Sicherheitsvorfälle geführt hätten. Die Zahl der Übergriffe auf Zugbegleiter stieg 2017 auf 225 an — die meisten in Ostösterreich —, 2016 waren es noch 164. Die Zahl der Fälle, die mit einer Verletzung endeten, nahm im gleichen Zeitraum etwas ab — von 56 auf 52.

Auf die Frage, ob Fahrgäste wirklich aggressiver seien als früher, verweist Teamkoordinator Helmut Götz auf persönliche Erfahrungen: „Ich würde sagen, sie sind gestresster, sie haben weniger Geduld, etwa wenn sich einmal ein Zug verspätet. Viele stehen unter großem Druck." Wenn während der Ausbildung in Rollenspielen der Umgang mit wütenden Fahrgästen geübt wird, übernimmt er oft den Part des „Bösen". Das Deeskalationsseminar wird in Kooperation mit der Polizei durchgeführt.

In den kommenden Monaten sollen die Tiroler Mitarbeiter mit Bodycams ausgerüstet werden, das Gerät in Smartphone-Größe wird an der Schulter oder Brust getragen. Hat der Zugbegleiter den Eindruck, dass eine für ihn bedrohliche Situation kurz bevorsteht, kann er sie aktivieren. Er muss sein Gegenüber allerdings informieren, dass ab nun gefilmt werde. Ein Pilotversuch hat gezeigt, dass die Kameras eine präventive und deeskalierende Wirkung haben. Für mehr Sicherheit setzen die ÖBB aber auch auf verstärkte Präsenz auf Bahnhöfen. In Tirol wurde die Zahl der mobilen Security-Mitarbeiter seit dem Vorjahr um 30 Personen aufgestockt, demnächst kommen fünf weitere Mitarbeiter für den Hauptbahnhof dazu.

Philipp Timofeev ist überzeugt, schwierige Situationen meistern oder überhaupt vermeiden zu können: „Es ist wichtig, auf die Leute zuzugehen." Bei einigen hat er sich bereits sehr beliebt gemacht, wie bei den Kindern und Jugendlichen, die in der Früh unterwegs zur Schule sind — oft noch in ihre Bücher vertieft. „Es macht mir Spaß, sie zu motivieren!" Dazu würden schon ein paar freundliche Worte reichen, aber das gilt auch für die Erwachsenen auf dem Weg zur Arbeit: „Mit guter Laune fängt der Tag gleich besser an!"

Auch Yennifer Aristild aus der Dominikanischen Republik setzt im Umgang mit Fahrgästen auf viel „G'spür" — und aufs Reden. „Ich spreche fünf Sprachen: Spanisch, Französisch, Italienisch, Englisch und Deutsch. Aber dahoam, da reden wir Tirolerisch!", meint die 23-Jährige, die mit neun Jahren zum ersten Mal einen Zug gesehen hat. „Er ist mir sehr groß vorgekommen, und sehr laut! Mama wollte damals, dass wir Österreich kennen lernen, und das geht am besten mit der Bahn", schwärmt sie über die besondere Atmosphäre in einem Zug — ihrem künftigen Arbeitsplatz. „Man triff dort auf so viele unterschiedliche Kulturen!" Dafür hat sie auch ihren Plan, Rechtswissenschaften zu studieren, aufgegeben: „Ich suche den Kontakt zu den Menschen."

Matin Mokaram stammt aus dem Iran und hat früher bei einer Sicherheitsfirma gearbeitet. An seinem ersten Arbeitstag in einem Zug wollte er zwei Mädchen zu Hilfe kommen, die sich von einer Gruppe Männer belästigt fühlten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass einer von ihnen keine Fahrkarte hatte, und er forderte ihn auf auszusteigen. Beim Hinausgehen versetzte ihm einer der Männer einen Schlag ins Gesicht, demnächst gibt es ein Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung. „Ich war noch sehr unerfahren", sagt der 20-Jährige. Später bewarb er sich als Zugbegleiter: „Als ich das E-Mail ,Willkommen bei den ÖBB' las, habe ich mich sehr gefreut!"

Dort haben die vier Anwärter und ihre Kollegen — die anderen stammen aus Bosnien, Italien, Deutschland und Österreich — offene Türen eingerannt, denn es werden dringend Zugbegleiter gesucht, die Dienstschichten von bis zu 13 Stunden und Arbeit an Abenden, nachts oder an Wochenenden nicht scheuen. In den kommenden fünf Jahren sind wegen vieler anstehender Pensionierungen österreichweit in allen Bereichen rund 10.000 Neuaufnahmen geplant — in Tirol sind es 460. Im August beginnt der nächste Lehrgang für Zugbegleiter, im Frühling soll ein weiterer stattfinden. Dafür werden noch 30 Bewerber gesucht, Näheres unter www.oebb.at/jobboerse.