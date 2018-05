Von Denise Daum

Reith b. Seefeld – Sie hat es geschafft. Wieder einmal. Klaudia Kluckner aus Reith bei Seefeld ist seit Jahren unermüdlich im Einsatz für die Kinder im äthiopischen Dorf Beradje. Ihre erste Hilfsaktion war der Bau einer Schule im Jahr 2011. Hinzu kamen ein Kochhaus und ein Speisesaal. Nun gelang es ihr erneut, für ein weiteres, noch größeres Projekt Spendengelder aufzutreiben. Das 2011 eröffnete Schulgebäude musste dringend neu gebaut werden, da es ursprünglich mit einfachsten Mitteln von den Leuten im Dorf errichtet worden war. Für mehr reichte das Geld damals nicht.

Vor Kurzem konnte Klaudia Kluckner den Neubau eröffnen – 75.000 Euro musste die engagierte Einzelkämpferin dafür sammeln. Einen großen Beitrag zur Realisierung des Projekts leistete die deutsche Michael-Wagner-Stiftung Kinderlachen. Diese Unterstützung kam durch einen glücklichen Zufall zustande: Michael Wagner war als Urlaubsgast in Reith bei Seefeld und hat in der Tiroler Tageszeitung von Kluckner und ihren Hilfsprojekten gelesen. Unterstützung kam auch vom Land Tirol.

Derzeit werden 140 Kinder von vier bis acht Jahren in drei Klassen unterrichtet. Drei Montessori-Pädagoginnen unterrichten die Kinder bilingual in Amharisch und Englisch. Geleitet wird die Schule von einem jungen Kapuziner-Missionar. Die Eltern bezahlen monatlich ein Schulgeld von umgerechnet 30 Cent. Für viele eine enorme Herausforderung. „Die Menschen in dieser Gegend sind arm. Sehr arm. Die meisten Kinder kommen ohne einen Bissen im Magen in die Schule“, erzählt Kluckner. Sie hat deshalb in der Schule dafür gesorgt, dass die Kinder einmal täglich Essen bekommen. „Letztes Jahr haben wir eine eigene Plantage angelegt, wo Avocados, Mangos, Papayas und Bananen gedeihen. Weil jetzt die Regenzeit begonnen hat, werden in den kommenden Wochen noch Bohnen und Kartoffeln angebaut, damit der Speiseplan der Kinder erweitert werden kann“, sagt Kluckner. Die Finanzierung hat sie über Schulpatenschaften eingeführt. Für 15 Euro im Monat ist die Versorgung eines Kindes gesichert.

Die Arbeit in Beradje ist für Klaudia Kluckner noch nicht zu Ende. Einerseits braucht es noch Schulpaten, andererseits wird Geld benötigt, um die Infrastruktur in der Schule zu verbessern.

Weitere Informationen unter http://birhanethiopia.at. Spendenkonto: IBAN: AT 35 3631 4000 3220 1089, Raiffeisenbank Seefeld/Reith (BIC: RZ-TIAT22314).