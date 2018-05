Von Michael Domanig

Telfs – Über die Frage, wo sie sich denn fürs Foto am liebsten aufstellen möchte, auf der wuchtigen Eispflegemaschine oder davor, muss Chiara Wiesmann nicht lange nachdenken: „Oben“, meint sie lächelnd – und mit gerechtfertigtem Selbstbewusstsein: Schließlich arbeitet die 19-Jährige aus Mötz seit gut einem Monat in der Telfer Ice Sport Arena – als erste und bislang einzige Vollzeit-Eismeisterin Tirols.

„Ich kenne in ganz Österreich nur noch eine Eismeisterin, in Vöcklabruck“, berichtet Diplom-Eismeister Alex Spieler, der Chiara in Telfs eingeschult hat, „ansonsten ist das bisher eine komplette Männerdomäne.“ In der Ice Sport Arena, der einzigen Ganzjahres-Eishalle Westösterreichs – sie ist als reines Eissport-Trainingszentrum ausgerichtet – boomt vor allem der Eiskunstlauf-Bereich. „Dabei sind zu 95 Prozent Läuferinnen auf dem Eis“, erklärt Spieler, „und wir wollten deswegen zur besseren Kommunikation auch eine Frau im Team haben.“ Chiara Wiesmann setzte sich unter sieben Bewerbern durch.

Ihr Aufgabenbereich ist vielfältig, umfasst weit mehr als die Eispflege und die Eisreinigungen, die etwa alle zwei Stunden fällig sind. „Ein moderner Eismeister ist eigentlich Eishallenmanager und Kundenbetreuer“, meint Spieler. Er – oder sie – muss zum Beispiel auch Eiszeiten vermieten und einbuchen (die Vereine reservieren in der Regel schon ein Jahr im Voraus) oder die komplexe Haustechnik mit Licht, Lüftung und Kältetechnik bedienen.

Dass Chiara Wiesmann Büro und Verkauf gelernt hat, ist für ihre neue Arbeit sehr wichtig – genauso aber ihr Talent im Umgang mit Technik: „Mein Vater ist Maschinist, da habe ich vieles mitgekriegt“, erzählt sie, „ich bin auch schon mit diversen Baumaschinen gefahren.“

Beim Schnuppern in der Ice Sport Arena war sie jedenfalls sofort Feuer und Flamme für den kühlen Arbeitsplatz mit Hauptsaison von Mai bis Oktober. Und nun fährt sie schon seit einigen Wochen alleine auf der modernen, rund 5,5 Tonnen schweren Eispflegemaschine.

Der Kontakt mit den Sportlerinnen und Sportlern aus dem In- und Ausland sei spannend, „sie haben bestimmte Vorstellungen, wie sie das Eis haben wollen“. Beim Eiskunstlauf, der in der Halle vormittags und nachmittags stattfindet, sei das Eis z. B. weicher als beim abendlichen Eishockey, „auch die Abnützung ist ganz anders“. Daneben versorgt Wiesmann die Athletinnen mit Getränken, Schnürsenkeln und Handschuhen, schleift Kufen nach oder gibt den Sportlern – die ihre Trainingslager in Telfs oft mit Urlaub verbinden – Tipps zur Freizeitgestaltung.

Das nächste Ziel hat Chiar­a Wiesmann schon vor Augen – den Eismeisterkurs des Österreichischen Instituts für Schul- und Sportstättenbau, der alle zwei Jahre stattfindet. Mit ihrem Engagement und Talent muss ihr wohl auch vor der abschließenden Diplomprüfung nicht bang sein.