Uderns — Eifrig gestreut und gekehrt haben neun Mann der Freiwilligen Feuerwehr Uderns am Donnerstag. Ein Auto hatte am Kupfnerberg eine 3,5 Kilometer lange Ölspur hinterlassen. Die Ölwanne war aufgerissen, der Lenker hatte die Fahrt aber unbemerkt fortgesetzt. Die Ölspur zog sich von Ried über den gesamten Kupfnerberg bis nach Fügen. Um ihr Herr zu werden, war einiges an Ölbindemittel, Besen, Schaufeln und Motivation nötig. Die Feuerwehrmänner hatten offensichtlich trotzdem Spaß an ihrem Einsatz und wurden erfinderisch: Ein Kollege machte sich gleich mit zwei Besen ans Werk. Ein Handy-Video auf der Facebook-Seite der FFW Uderns wurde zum Klick-Hit: Mehr als 68.000 Mal wurde es bis zum Nachmittag angeschaut. (TT.com)