Von Wolfgang Otter

Kundl – Erwartungsgemäß stimmte der Kundler Gemeinderat dem Beitritt zum Hochwasserschutzverband zu. Damit sind nur noch Radfeld und Angath ohne positiven Beschluss.

Das Ergebnis mit 13 zu zwei in Kundl ist klarer ausgefallen, als die zuvor abgegebenen Wortmeldungen erwarten ließen. Denn so manche Gemeinderätin und mancher Gemeinderat stimmte nur zähneknirschend zu. Komplett quer legte sich Ortsbauernobmann Markus Unterrainer (ÖVP). „Es gibt derzeit keine einzige Vereinbarung mit den Landwirten“, erinnerte er den Gemeinderat an das Versprechen an die Grundbesitzer, erst deren Zustimmung abzuwarten. Immerhin benötigt man in Kundl nicht weniger als 36 Hektar an Retentionsflächen, also Wiesen, auf denen im Katastrophenfall das Innhochwasser geparkt werden kann. „99 Prozent der Grundeigentümer sind dagegen“, will der Ortsbauernobmann wissen. „Es braucht aber die rechtlichen Voraussetzungen zum Weiterverhandeln, das muss nämlich der Abwasserverband übernehmen“, erwiderte Bürgermeister Anton Hoflacher (SP). Darüber hinaus entwickelte sich eine Diskussion zwischen Alfred Margreiter (SP) und Unterrainer. So will Margreiter in Erfahrung gebracht haben, dass die Grundbesitzer nur für das Eintragen der Dienstbarkeit 85.000 Euro pro Hektar bekommen, zusätzlich noch Entschädigungen im Falle, dass man die Flächen fluten müsse. „Ich wäre zufrieden“, sagte Margreiter. „Einem aktiven Landwirt geht es um bewirtschaftbare Flächen“, konterte Unterrainer, „wenn die Felder geflutet werden, dann wächst darauf nichts mehr.“

Auch Oswald Rofner (FPÖ) stimmte gegen den Beitritt, „ich bin nicht gegen den Hochwasserschutz, aber es sind noch viel Fragen offen“.

Letztlich überwogen aber die Vorteile: Immerhin werden zwei Gewerbegebiete und zusätzliches Bauland hochwassersicher. Dem stehen finanzielle Aufwendungen gegenüber, die Hoflacher mit 2,5 Mio. Euro Baukostenbeitrag, einem geschätzten Zuschuss zum laufenden Betrieb mit 481.000 Euro (Gesamtkosten Verband 3,7 Mio. Euro) und allfälligen Entschädigungszahlungen bei Hochwasser­ereignissen für Kundl von 355.00 Euro (2,7 Mio. Euro für den Verband) bezifferte.

„Aber die Gründung des Wasserverbandes ist erst der Anfang, jetzt beginnt die Arbeit“, meinte Hoflacher. Und Vize-BM Michael Dessl meinte: „Wir können nicht immer wieder Ja zum Hochwasserschutz sagen und dann ein Aber anhängen.“